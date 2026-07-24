11 σοβαρά λάθη που κάνουν όσοι κολυμπούν σε πισίνα – Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί

Αυτό δε σημαίνει ότι χρειάζεται απαραίτητα να αποφεύγουμε τις πισίνες. Οι πισίνες που συντηρούνται σωστά είναι γενικά ασφαλείς. Ωστόσο, μερικές συνήθεις πρακτικές μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος, μολύνσεων στα αυτιά και γαστρεντερικών παθήσεων. Οι ειδικοί επισημαίνουν στο Time τα λάθη που κάνουν πιο συχνά οι κολυμβητές και τα απλά μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη δυσάρεστων επιπτώσεων για την υγεία.

Λάθος 1: Η υπόθεση ότι το χλώριο «σκοτώνει» τα πάντα αμέσως

Το χλώριο είναι ένα αποτελεσματικό απολυμαντικό, αλλά δεν καταστρέφει κάθε μικρόβιο αμέσως. Πολλά κοινά βακτήρια εξοντώνονται σε δευτερόλεπτα ή λεπτά. Άλλα παθογόνα είναι πιο ανθεκτικά. Το Cryptosporidium, μία από τις κύριες αιτίες επιδημιών στις πισίνες, μπορεί να επιβιώσει σε χλωριωμένο νερό για ημέρες. Η εξάλειψή του μπορεί να απαιτεί εξαιρετικά υψηλά επίπεδα χλωρίου και αρκετές ώρες επεξεργασίας. Επομένως, το χλώριο δεν είναι πανάκεια.

Λάθος 2: Η παράλειψη του ντους πριν την κολύμβηση

Ένα γρήγορο ντους πριν μπείτε στην πισίνα απομακρύνει τον ιδρώτα, το αντηλιακό και τα ίχνη ρύπων που, διαφορετικά, θα κατέληγαν στο νερό.

Αυτό βοηθά το χλώριο να δράσει πιο αποτελεσματικά, καθώς έχει λιγότερους ρύπους να εξουδετερώσει. Ένα σύντομο ξέπλυμα διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.

Το ντους μετά το κολύμπι είναι εξίσου σημαντικό. Απομακρύνει το χλώριο, τους μικροοργανισμούς και άλλες ουσίες που ενδέχεται να ερεθίσουν ή να ξηράνουν το δέρμα και τα μαλλιά.

Λάθος 3: Κολύμπι με ανοιχτή πληγή

Το υγιές δέρμα αποτελεί ένα ισχυρό προστατευτικό φράγμα. Τα κοψίματα, οι εκδορές και οι χειρουργικές πληγές δημιουργούν σημείο εισόδου για τα βακτήρια.

Μια μικρή γρατζουνιά μπορεί να ενέχει περιορισμένο κίνδυνο, αλλά μια μεγάλη εκδορά ή μια χειρουργική τομή σε φάση επούλωσης πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Όποιος έχει υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να ρωτήσει τον γιατρό του πότε είναι ασφαλές να επιστρέψει στο κολύμπι.

Όταν η κολύμβηση είναι αναπόφευκτη, οι πληγές πρέπει να καλύπτονται πλήρως με αδιάβροχο επίδεσμο. Ο επίδεσμος πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως μετά μ’ έναν καθαρό και στεγνό.

Λάθος 4: Τα βρώμικα πόδια

Τα πόδια φέρουν μεγάλο αριθμό βακτηρίων, ωστόσο συχνά παραμελούνται στο ντους.

Δεν αρκεί απλώς να τα ξεπλύνετε με νερό. Το σωστό πλύσιμο με σαπούνι βοηθά στη μείωση των μικροοργανισμών που εισάγονται στην πισίνα και μπορεί επίσης να μειώσει τον κίνδυνο λοιμώξεων.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μετά από επίσκεψη στην παραλία, καθώς η άμμος μπορεί να φράξει τα φίλτρα της πισίνας και να μειώσει την αποτελεσματικότητά τους.

Λάθος 5: Ούρηση στην πισίνα

Η ούρηση στην πισίνα δεν είναι απλώς δυσάρεστη. Επηρεάζει, επίσης, τη χημική σύνθεση του νερού.

Τα ούρα αντιδρούν με το χλώριο, δημιουργώντας ενώσεις γνωστές ως χλωραμίνες. Αυτές οι ουσίες παράγουν την έντονη «μυρωδιά της πισίνας» που πολλοί άνθρωποι συνδέουν λανθασμένα με την καθαριότητα.

Η αντίδραση αυτή καταναλώνει επίσης χλώριο που, διαφορετικά, θα ήταν διαθέσιμο για την εξόντωση των μικροβίων. Επομένως, τα τακτικά διαλείμματα για τουαλέτα είναι απαραίτητα, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά.

Λάθος 6: Η παραμονή με βρεγμένο μαγιό

Ένα υγρό μαγιό δημιουργεί ένα ζεστό, υγρό περιβάλλον, ιδανικό για να αναπτυχθούν μύκητες και βακτήρια.

Η παραμονή με βρεγμένο μαγιό για αρκετές ώρες μπορεί να συμβάλει σε ερεθισμό του δέρματος, μυκητιασικές λοιμώξεις και θυλακίτιδα, ένα εξάνθημα που προκαλεί κνησμό και οφείλεται σε βακτήρια που απαντώνται συνήθως σε πισίνες και τζακούζι που δεν συντηρούνται σωστά.

Μετά το κολύμπι, αλλάξτε σε στεγνά ρούχα το συντομότερο δυνατό και κάντε ντους.

Λάθος 7: Η υπόθεση ότι το μαγιό είναι ήδη καθαρό

Ένα μαγιό μπορεί να παραμείνει για ώρες σε χλωριωμένο νερό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καθαρό.

Το ύφασμα μπορεί ακόμα να συγκρατεί ιδρώτα, κύτταρα του δέρματος, αντηλιακό, βακτήρια και ουσίες από την πισίνα. Τα μαγιό πρέπει να ξεπλένονται καλά με καθαρό νερό μετά από κάθε χρήση και να πλένονται τακτικά με απορρυπαντικό.

Το πλύσιμο απομακρύνει, επίσης, τα υπολείμματα χλωρίου και αντηλιακού που μπορούν να αποδυναμώσουν το ύφασμα.

Λάθος 8: Όταν παραμένει νερό στα αυτιά

Το νερό που παραμένει στον ακουστικό πόρο δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων και μπορεί να οδηγήσει στο «αυτί του κολυμβητή».

Μετά το κολύμπι, γείρετε απαλά το κεφάλι από τη μία πλευρά στην άλλη για να βοηθήσετε το νερό να αποστραγγιστεί. Στεγνώστε προσεκτικά το εξωτερικό αυτί με μια καθαρή πετσέτα, αλλά αποφύγετε να εισάγετε μπατονέτες ή άλλα αντικείμενα στον ακουστικό πόρο.

Λάθος 9: Επαναχρησιμοποιώντας την ίδια υγρή πετσέτα

Οι πετσέτες μπορούν να μεταδώσουν βακτήρια και ιούς μεταξύ ατόμων, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται από περισσότερους από έναν.

Μια πετσέτα που παραμένει υγρή μέσα σε μια τσάντα αποτελεί επίσης ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Οι κολυμβητές πρέπει να φέρνουν μια καθαρή πετσέτα κάθε μέρα, να αποφεύγουν να τη μοιράζονται και να την αφήνουν να στεγνώσει εντελώς μεταξύ των χρήσεων.

Λάθος 10: Οι παιδικές πισίνες δεν είναι μπανιέρες

Οι ρηχές παιδικές πισίνες ενέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο από άποψη υγιεινής. Το νερό είναι πιο ζεστό, ο όγκος είναι μικρότερος και οι κολυμβητές είναι πιο πιθανό να έχουν περιορισμένο έλεγχο της ουροδόχου κύστης.

Οι πάνες κολύμβησης δεν παρέχουν πλήρη προστασία, καθώς ενδέχεται να παρουσιάσουν διαρροές. Οι γονείς πρέπει να προγραμματίζουν τακτικά διαλείμματα για τουαλέτα, να πλένουν τα χέρια των παιδιών με σαπούνι και να αλλάζουν τις πάνες σε απόσταση από την πισίνα.

Τα παιδιά πρέπει επίσης να διδάσκονται να μην καταπίνουν νερό από την πισίνα ή να μην πίνουν από τα σιντριβάνια των παιδικών χώρων παιχνιδιού.

Λάθος 11: Επιστροφή στην πισίνα πολύ σύντομα μετά από ασθένεια

Οι διαρροϊκές ασθένειες μπορεί να παραμείνουν μεταδοτικές ακόμη και μετά την εξαφάνιση των συμπτωμάτων.

Το Cryptosporidium, για παράδειγμα, μπορεί να συνεχίσει να εκκρίνεται στα κόπρανα έως και δύο εβδομάδες μετά τη διακοπή της διάρροιας. Για τον λόγο αυτό, οι οδηγίες δημόσιας υγείας συνιστούν συχνά να περιμένετε 14 ημέρες πριν επιστρέψετε στην πισίνα.

Αν και αυτό μπορεί να είναι άβολο, ειδικά κατά τη διάρκεια διακοπών ή αγώνων, το να κολυμπήσετε πολύ νωρίς μπορεί να εκθέσει πολλούς άλλους ανθρώπους σε μόλυνση.

Συμπέρασμα

Μπορείτε να απολαύσετε τις πισίνες με ασφάλεια, αλλά το χλώριο από μόνο του δεν μπορεί να αντισταθμίσει την κακή υγιεινή.

Το ντους πριν και μετά το κολύμπι, η αποφυγή της πισίνας όταν είστε άρρωστοι, η αλλαγή των βρεγμένων μαγιό, η κάλυψη των πληγών και η χρήση καθαρών πετσετών συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου.

Μερικές απλές συνήθειες μπορούν να διατηρήσουν την πισίνα καθαρότερη, να προστατεύσουν τους άλλους κολυμβητές και να μειώσουν σημαντικά την πιθανότητα μια καλοκαιρινή μέρα στο νερό να καταλήξει σε λοίμωξη.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr