Προσωρινή ανάσα δροσιάς το Σαββατοκύριακο: Πτώση της θερμοκρασίας και βροχές - Πότε έρχεται νέα άνοδος

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε υπήνεμες περιοχές του εσωτερικού, των ορεινών, αλλά και σε ανατολικές παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αργότερα τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά στο εσωτερικό ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη, στα νότια και στα ανατολικά, αλλά θα παραμείνει μέχρι ταραγμένη στα δυτικά και στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Νεφώσεις όμως, που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και σε ανατολικές περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, αλλά σταδιακά στα προσήνεμα ισχυροί, 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αργότερα τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς και αρχικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί λίγο ταραγμένη, στα υπήνεμα, αλλά θα παραμείνει μέχρι ταραγμένη στα προσήνεμα.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και σε ανατολικές περιοχές του νησιού.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Την Κυριακή η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Μέχρι την Τρίτη όμως, αναμένεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας, για να κυμανθεί την Τρίτη πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.