Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα - Το πασίγνωστο όνομα που γιορτάζει σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου

Η ημέρα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεομητορικές εορτές του εκκλησιαστικού έτους, ενώ παράλληλα τιμώνται η Οσία Ολυμπιάδα η Διάκονος, η Οσία Ευπραξία και οι 165 Πατέρες της Ε΄ Οικουμενικής Συνόδου.

Η Κοίμηση της Αγίας Άννας, μητέρας της Θεοτόκου

Η Αγία Άννα, σύζυγος του δικαίου Ιωακείμ, αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές μορφές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αν και τα ονόματά τους δεν αναφέρονται στα κανονικά βιβλία της Καινής Διαθήκης, η ζωή τους διασώζεται από την αρχαία εκκλησιαστική παράδοση και το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου.

Το ζευγάρι ζούσε στην Ιερουσαλήμ με βαθιά πίστη στον Θεό, όμως για πολλά χρόνια δεν αποκτούσε παιδιά. Εκείνη την εποχή η ατεκνία θεωρούνταν μεγάλη δοκιμασία και συχνά αντιμετωπιζόταν ως ένδειξη θεϊκής αποδοκιμασίας. Παρά τη θλίψη τους, ούτε ο Ιωακείμ ούτε η Άννα έχασαν ποτέ την εμπιστοσύνη τους στον Θεό.

Ύστερα από θερμή και επίμονη προσευχή, άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε και στους δύο, αναγγέλλοντας ότι θα αποκτούσαν παιδί. Έτσι γεννήθηκε η Μαρία, η οποία αργότερα έγινε η μητέρα του Χριστού.

Η Αγία Άννα ανέθρεψε την Παναγία με πίστη, αγάπη και ευλάβεια και, σύμφωνα με την παράδοση, την αφιέρωσε από μικρή στον Ναό της Ιερουσαλήμ, εκπληρώνοντας το τάμα που είχε κάνει στον Θεό.

Η σημερινή εορτή τιμά την κοίμησή της και υπενθυμίζει τον σιωπηλό αλλά καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Για τον λόγο αυτό η Αγία Άννα θεωρείται προστάτιδα της μητρότητας, της οικογένειας, των εγκύων και των άτεκνων ζευγαριών που προσεύχονται για την απόκτηση παιδιού.

Σε ολόκληρη την Ελλάδα υπάρχουν εκατοντάδες ναοί αφιερωμένοι στη χάρη της, ενώ η μνήμη της συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές.

Η Οσία Ολυμπιάδα η Διάκονος

Η Οσία Ολυμπιάδα έζησε τον 4ο και τις αρχές του 5ου αιώνα και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες διακόνισσες της αρχαίας Εκκλησίας.

Καταγόταν από επιφανή και εύπορη οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. Μετά τον πρόωρο θάνατο του συζύγου της αφιέρωσε ολόκληρη την περιουσία της στη φιλανθρωπία, στην ενίσχυση της Εκκλησίας και στη στήριξη των φτωχών, των ασθενών και των ορφανών.

Υπήρξε στενή συνεργάτιδα και πνευματική θυγατέρα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, τον οποίο στήριξε με αφοσίωση ακόμη και στα χρόνια της εξορίας του. Για την πίστη και τη στάση της υπέστη διώξεις, χωρίς όμως να λυγίσει.

Η ζωή της αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα ανιδιοτελούς προσφοράς, γενναιοδωρίας και έμπρακτης αγάπης προς τον συνάνθρωπο.

Η Οσία Ευπραξία

Η Οσία Ευπραξία γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από ευσεβή και αριστοκρατική οικογένεια.

Σε πολύ νεαρή ηλικία εγκατέλειψε τα πλούτη και τις κοσμικές τιμές και εισήλθε σε μοναστήρι της Αιγύπτου, όπου αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην άσκηση, τη νηστεία και την προσευχή.

Η ταπείνωσή της, η υπακοή και η αγάπη της προς τις αδελφές της μονής έγιναν παράδειγμα μοναχικής ζωής. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Θεός την αξίωσε και με το χάρισμα των θαυμάτων, γι’ αυτό και πολλοί προσέτρεχαν κοντά της για πνευματική ενίσχυση.

Οι 165 Πατέρες της Ε΄ Οικουμενικής Συνόδου

Σήμερα η Εκκλησία τιμά επίσης τους 165 Πατέρες που συμμετείχαν στην Ε΄ Οικουμενική Σύνοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 553 μ.Χ., επί αυτοκράτορα Ιουστινιανού.

Η Σύνοδος συγκλήθηκε για να αντιμετωπίσει σοβαρά θεολογικά ζητήματα που απασχολούσαν την Εκκλησία και να διαφυλάξει την ενότητα της ορθόδοξης πίστης. Οι αποφάσεις της επιβεβαίωσαν τη διδασκαλία των προηγούμενων Οικουμενικών Συνόδων και καταδίκασαν διδασκαλίες που θεωρήθηκαν ασύμβατες με την πίστη της Εκκλησίας.

Οι Πατέρες της Συνόδου τιμώνται ως υπερασπιστές της ορθόδοξης θεολογίας και της εκκλησιαστικής ενότητας.

Το μήνυμα της ημέρας

Η Αγία Άννα δεν έμεινε στην ιστορία για δημόσια αξιώματα ή μεγάλα λόγια, αλλά για την υπομονή, την πίστη και την εμπιστοσύνη της στον Θεό. Η ζωή της δείχνει ότι ακόμη και οι πιο δύσκολες δοκιμασίες μπορούν να γίνουν αφετηρία ευλογίας όταν αντιμετωπίζονται με ελπίδα και επιμονή.

Δίπλα της, η Ολυμπιάδα και η Ευπραξία υπενθυμίζουν ότι η αγιότητα εκφράζεται τόσο μέσα από την προσφορά στον συνάνθρωπο όσο και μέσα από την ταπεινή αφιέρωση στον Θεό.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσες φέρουν τα ονόματα:

Άννα, Ανναΐς

Ευπραξία

Ολυμπιάδα