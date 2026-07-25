Ταξίδια: 17 μέρη που μοιάζουν εξωπραγματικά – Κι όμως βρίσκονται στην Ευρώπη - Δες τη λίστα που έγινε viral – Φωτογραφίες

Ο ταξιδιωτικός ιστότοπος European Best Destinations δημοσίευσε τη φετινή κατάταξη με τους πιο παραμυθένιους προορισμούς της Ευρώπης. Η επιλογή έγινε μέσα από περισσότερους από 4.200 προορισμούς, οι οποίοι αξιολογήθηκαν με βάση την ιστορία, την αυθεντικότητα, τον πολιτισμό, την ατμόσφαιρα και τη συνολική εμπειρία που προσφέρουν στους επισκέπτες. Η τελική λίστα διαμορφώθηκε έπειτα από τις ψήφους ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο, ενώ φέτος προστέθηκαν και 12 νέοι προορισμοί, μεταξύ των οποίων η Ρίγα της Λετονίας και η Κραϊόβα της Ρουμανίας.

Το κάστρο που κατέκτησε την κορυφή

Στην πρώτη θέση βρέθηκε το εντυπωσιακό Κάστρο Έλτς της Γερμανίας. Κρυμμένο ανάμεσα σε καταπράσινους λόφους πάνω από την κοιλάδα του ποταμού Μοζέλα, θυμίζει σκηνικό κινηματογραφικής ταινίας. Ανήκει στην ίδια οικογένεια εδώ και περισσότερα από 850 χρόνια και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα μεσαιωνικά κάστρα που δεν καταστράφηκαν ποτέ σε πόλεμο. Οι πύργοι, οι αίθουσες με τις πανοπλίες, οι ταπισερί και τα πολύτιμα αντικείμενα στο εσωτερικό του το καθιστούν ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά αξιοθέατα της Ευρώπης.

Ένα νησί που αλλάζει όψη με την παλίρροια

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το εμβληματικό Μον Σεν Μισέλ στη Νορμανδία της Γαλλίας. Το βενεδικτινό αβαείο που δεσπόζει στην κορυφή του νησιού αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και εντυπωσιάζει εδώ και αιώνες τους επισκέπτες. Τα μεσαιωνικά σοκάκια και το μοναδικό φαινόμενο της παλίρροιας, που μεταμορφώνει συνεχώς το τοπίο, δημιουργούν μια πραγματικά μαγευτική εμπειρία.

Ο «Γαλάζιος Παράδεισος» της Ισπανίας

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Τόσα ντε Μαρ στην Κόστα Μπράβα. Το γραφικό παραθαλάσσιο χωριό ξεχωρίζει για τα μεσαιωνικά τείχη της Βίλα Βέγια, τα πέτρινα σοκάκια και την εντυπωσιακή θέα στη Μεσόγειο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο διάσημος ζωγράφος Μαρκ Σαγκάλ την είχε χαρακτηρίσει «Γαλάζιο Παράδεισο», τίτλο που εξακολουθεί να τη συνοδεύει μέχρι σήμερα.

Το μαγικό δάσος που έγινε διάσημο από το Game of Thrones

Στην τέταρτη θέση συναντάμε τους περίφημους Σκοτεινούς Φράχτες (Dark Hedges) στη Βόρεια Ιρλανδία. Οι εντυπωσιακές οξιές, που φυτεύτηκαν τον 18ο αιώνα, δημιουργούν ένα από τα πιο φωτογραφημένα φυσικά τοπία της Ευρώπης. Η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε μέσα από τη σειρά Game of Thrones, ενώ η περιοχή αποτελεί ιδανική αφετηρία για να επισκεφθεί κανείς το Giant's Causeway και το κάστρο Dunluce.

Η έκπληξη της φετινής λίστας

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Ρίγα της Λετονίας. Η πρωτεύουσα της χώρας συνδυάζει τη γοητεία της μεσαιωνικής Παλιάς Πόλης με μοναδικά δείγματα αρχιτεκτονικής Art Nouveau. Το Σπίτι των Μαυροκέφαλων, ο ναός του Αγίου Πέτρου και η ατμόσφαιρα του ιστορικού κέντρου τις βραδινές ώρες κάνουν τη Ρίγα έναν από τους πιο ξεχωριστούς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Οι κορυφαίοι παραμυθένιοι προορισμοί της Ευρώπης

Κάστρο Έλτς, Γερμανία

Μον Σεν Μισέλ, Γαλλία

Τόσα ντε Μαρ, Ισπανία

Dark Hedges (Σκοτεινοί Φράχτες), Βόρεια Ιρλανδία

Ρίγα, Λετονία

Κάστρο Νοϊσβανστάιν, Γερμανία

Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, Γερμανία

Μπλεντ, Σλοβενία

Ρικβίρ, Γαλλία

Κραϊόβα, Ρουμανία

Στόμα του Όρκου – Κήποι του Μπομάρτσο, Ιταλία

Χωριό του Ποπάι, Μάλτα

Πράγα, Τσεχία

Κάιζερσμπεργκ, Γαλλία

Κάστρο Αλκάθαρ, Σεγκόβια, Ισπανία

Ίζολα Μπέλα, Τροπέα, Ιταλία

Σίντρα, Πορτογαλία