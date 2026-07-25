Αποκαλυπτικός ο Φειδίας Παναγιώτου - «Ξύπνησα και είχα 8 αναπάντητες από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη» - Τι συνέβη

Ο κ. Παναγιώτου αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για την εξέλιξη ενώ βρισκόταν στη Βραζιλία. Όπως ανέφερε, όταν ξύπνησε αντίκρισε οκτώ αναπάντητες κλήσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια πληροφορήθηκε ότι οι διαδικασίες είχαν ήδη διευθετηθεί από την αντιπρόεδρο του κόμματος, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, και τον Μάικ Σπανό.

«Το θέμα που προέκυψε ήταν ότι ο Μάικ Σπανός ορίστηκε ως εκπρόσωπος της Άμεσης Δημοκρατίας στο Εθνικό Συμβούλιο και τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο είναι μέλος του κόμματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, εξήγησε ότι την Τρίτη είχε αποσταλεί επιστολή με την οποία γνωστοποιούνταν πως το κόμμα θα εκπροσωπηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο από τον Μάικ Σπανό. Ωστόσο, την Παρασκευή προέκυψε θεσμικό ζήτημα, καθώς οι εκπρόσωποι που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να είναι εγγεγραμμένα μέλη του κόμματος που εκπροσωπούν.

«Ο Μάικ Σπανός είναι εγγεγραμμένο μέλος του κόμματος και αυτό απλώς διευκρινίστηκε. Το θέμα ξεκαθαρίστηκε και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα», δήλωσε.

Ο Φειδίας Παναγιώτου πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τη φιλοσοφία λειτουργίας της Άμεσης Δημοκρατίας, οποιοσδήποτε χρήστης της εφαρμογής που χρησιμοποιεί το κόμμα θεωρείται αυτομάτως μέλος του.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στο μέλλον σημαντικές αποφάσεις, όπως ο ορισμός εκπροσώπων, να τίθενται προς διαβούλευση με τα μέλη μέσω της εφαρμογής. Όπως σημείωσε, το κόμμα βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια της λειτουργίας του και απαιτείται χρόνος για τη διαμόρφωση των κατάλληλων διαδικασιών.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας γνωστοποίησε ότι πρόκειται να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στο πλαίσιο της επίσκεψης του τελευταίου στην Κύπρο.