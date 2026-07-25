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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στις Αρχές: Λουόμενος παρασύρθηκε από τα κύματα - Σωτήρια επέμβαση από ναυαγοσώστες

 25.07.2026 - 09:48
Συναγερμός στις Αρχές: Λουόμενος παρασύρθηκε από τα κύματα - Σωτήρια επέμβαση από ναυαγοσώστες

Σε επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε το πρωί περιστατικό στην θαλάσσια περιοχή της Πέγειας, όταν λουόμενος παρασύρθηκε από τα ισχυρά κύματα και βρέθηκε σε κίνδυνο λόγω της έντονης θαλασσοταραχής.

Μετά από σχετική ειδοποίηση, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) ενεργοποίησε άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ ελικόπτερο της Αστυνομίας απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Λάρνακας με προορισμό την περιοχή για παροχή συνδρομής στην επιχείρηση.

Ωστόσο, πριν ακόμη φτάσουν οι εναέριες δυνάμεις, ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στην παραλία κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια στην ακτή, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον λουόμενο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για εξετάσεις. 

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