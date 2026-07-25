Η ανάρτηση Κύπριας γιαγιάς στα social media που δίχασε - «Ζητούσα βοήθεια...»

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η μητέρα ταξίδευε μαζί με τα δύο παιδιά της, ηλικίας έξι ετών και δέκα μηνών, όταν βρέθηκε ακινητοποιημένη στον αυτοκινητόδρομο λόγω του δυστυχήματος. Η γιαγιά υποστηρίζει ότι επικοινώνησε δύο φορές με την Αστυνομία, καθώς και με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ζητώντας να δοθεί κάποια λύση ώστε η οικογένεια να μπορέσει να επιστρέψει στη Λευκωσία, αφού η συνέχιση της διαδρομής ήταν αδύνατη.

Όπως αναφέρει, η απάντηση που έλαβε ήταν πως θα έπρεπε να κάνουν «υπομονή», ενώ ισχυρίζεται ότι κατά τη δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία με την Αστυνομία, λειτουργός που βρισκόταν σε υπηρεσία της μίλησε σε έντονο ύφος και τερμάτισε την κλήση.

Η ίδια εκφράζει την αγανάκτησή της για την κατάσταση, ιδιαίτερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της παρουσίας ενός βρέφους στο όχημα, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ανάρτηση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι χρήστες εξέφρασαν κατανόηση για την αγωνία της οικογένειας, ενώ άλλοι σημείωσαν ότι σε περιπτώσεις σοβαρών τροχαίων η προτεραιότητα των αρχών είναι η διαχείριση του συμβάντος και η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων, γεγονός που οδήγησε σε έντονη συζήτηση για τον τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών σε αντίστοιχες καταστάσεις.