VIDEO: Καρέ-καρέ η στιγμή της διάσωσης του λουόμενου από ναυαγοσώστη - Κινδύνεψε να πνιγεί

Συνάντηση-κλειδί στην Αθήνα - Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης χαράσσουν κοινή γραμμή για το Κυπριακό
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έχει στην Αθήνα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενεργοποίησε άμεσα το σχέδιο αντιμετώπισης του περιστατικού, αποστέλλοντας στην περιοχή ελικόπτερο της Αστυνομίας. Παράλληλα, ναυαγοσώστες έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να ανασύρουν τον λουόμενο με ασφάλεια στην ακτή, σώζοντάς του τη ζωή. Ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του.
Οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και έντονος κυματισμός, ακολουθώντας πάντοτε τις οδηγίες των ναυαγοσωστών.
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