Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVIDEO: Καρέ-καρέ η στιγμή της διάσωσης του λουόμενου από ναυαγοσώστη - Κινδύνεψε να πνιγεί
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Καρέ-καρέ η στιγμή της διάσωσης του λουόμενου από ναυαγοσώστη - Κινδύνεψε να πνιγεί

 25.07.2026 - 11:04
VIDEO: Καρέ-καρέ η στιγμή της διάσωσης του λουόμενου από ναυαγοσώστη - Κινδύνεψε να πνιγεί

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αρχές το πρωί του Σαββάτου, όταν λουόμενος κινδύνευσε να πνιγεί στην παραλιακή περιοχή της Χλώρακας, αφού παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και τα επιφανειακά κύματα που επικρατούσαν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα της Πάφου.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενεργοποίησε άμεσα το σχέδιο αντιμετώπισης του περιστατικού, αποστέλλοντας στην περιοχή ελικόπτερο της Αστυνομίας. Παράλληλα, ναυαγοσώστες έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να ανασύρουν τον λουόμενο με ασφάλεια στην ακτή, σώζοντάς του τη ζωή. Ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του.

Οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και έντονος κυματισμός, ακολουθώντας πάντοτε τις οδηγίες των ναυαγοσωστών.

Δείτε βίντεο από το PAFOS PRESS:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ταξίδια: 17 μέρη που μοιάζουν εξωπραγματικά – Κι όμως βρίσκονται στην Ευρώπη - Δες τη λίστα που έγινε viral – Φωτογραφίες
«Τρύπια» η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες της Κύπρου - Κλειστοί πύργοι στην καρδιά του καλοκαιριού
Μας τα «γυρίζει» ο καιρός: Πότε να αναμένουμε βροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα - Το πασίγνωστο όνομα που γιορτάζει σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου
«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δύσκολες ώρες για πασίγνωστο ηθοποιό – Έφυγε από τη ζωή αγαπημένο του πρόσωπο

 25.07.2026 - 10:52
Επόμενο άρθρο

Κατάρρευση περίφραξης πολυκατοικίας στον Άγιο Δομέτιο: «Δεν φαίνεται να υπήρχαν μέτρα προστασίας» - Διορίστηκε πραγματογνώμονας

 25.07.2026 - 11:28
Συνάντηση-κλειδί στην Αθήνα - Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης χαράσσουν κοινή γραμμή για το Κυπριακό

Συνάντηση-κλειδί στην Αθήνα - Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης χαράσσουν κοινή γραμμή για το Κυπριακό

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έχει στην Αθήνα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση-κλειδί στην Αθήνα - Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης χαράσσουν κοινή γραμμή για το Κυπριακό

Συνάντηση-κλειδί στην Αθήνα - Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης χαράσσουν κοινή γραμμή για το Κυπριακό

  •  25.07.2026 - 07:15
VIDEO: Καρέ-καρέ η στιγμή της διάσωσης του λουόμενου από ναυαγοσώστη - Κινδύνεψε να πνιγεί

VIDEO: Καρέ-καρέ η στιγμή της διάσωσης του λουόμενου από ναυαγοσώστη - Κινδύνεψε να πνιγεί

  •  25.07.2026 - 11:04
Φιντάν: Επανέλαβε τα περί λύσης δύο κρατών και στην Ολγκίν

Φιντάν: Επανέλαβε τα περί λύσης δύο κρατών και στην Ολγκίν

  •  25.07.2026 - 07:38
VIDEO: Ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος το 2028 ο Ντόναλντ Τραμπ - «Θα είμαι και πάλι, παρότι είναι αντισυνταγματικό»

VIDEO: Ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος το 2028 ο Ντόναλντ Τραμπ - «Θα είμαι και πάλι, παρότι είναι αντισυνταγματικό»

  •  25.07.2026 - 08:19
«Τρύπια» η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες της Κύπρου - Κλειστοί πύργοι στην καρδιά του καλοκαιριού

«Τρύπια» η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες της Κύπρου - Κλειστοί πύργοι στην καρδιά του καλοκαιριού

  •  25.07.2026 - 07:22
Ταξίδια: 17 μέρη που μοιάζουν εξωπραγματικά – Κι όμως βρίσκονται στην Ευρώπη - Δες τη λίστα που έγινε viral – Φωτογραφίες

Ταξίδια: 17 μέρη που μοιάζουν εξωπραγματικά – Κι όμως βρίσκονται στην Ευρώπη - Δες τη λίστα που έγινε viral – Φωτογραφίες

  •  25.07.2026 - 07:25
Η ανάρτηση Κύπριας γιαγιάς στα social media που δίχασε - «Ζητούσα βοήθεια...»

Η ανάρτηση Κύπριας γιαγιάς στα social media που δίχασε - «Ζητούσα βοήθεια...»

  •  25.07.2026 - 10:13
Αμερικανικό χτύπημα σε τάνκερ που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν

Αμερικανικό χτύπημα σε τάνκερ που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν

  •  25.07.2026 - 07:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα