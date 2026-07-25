VIDEO: Καρέ-καρέ η στιγμή της διάσωσης του λουόμενου από ναυαγοσώστη - Κινδύνεψε να πνιγεί

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενεργοποίησε άμεσα το σχέδιο αντιμετώπισης του περιστατικού, αποστέλλοντας στην περιοχή ελικόπτερο της Αστυνομίας. Παράλληλα, ναυαγοσώστες έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να ανασύρουν τον λουόμενο με ασφάλεια στην ακτή, σώζοντάς του τη ζωή. Ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του.

Οι αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και έντονος κυματισμός, ακολουθώντας πάντοτε τις οδηγίες των ναυαγοσωστών.

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