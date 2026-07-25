Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Από την πολλή αισιοδοξία στις μεγάλες δυσκολίες" και γράφει ότι λίγα 24ωρα πριν την άφιξη Γκουτέρες αλλάζει το αφήγημα με την Κυβέρνηση να παραδέχεται ότι δεν υποτιμά τις δυσκολίες. Αλλού αναφέρει ότι ο Υπουργός Ενέργειας τα έριξε στους προηγούμενους σε ό,τι αφορά την επάρκεια ρεύματος και τις διακοπές. Η "Α" σε άλλο ρεπορτάζ προβάλλει τις τοποθετήσεις νομικών σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα του ποινικού ανακριτή για το videogate.

"Το παζάρι των ε/κ περιουσιών" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του "Πολίτη" που αναφέρει ότι επιδικάστηκαν 776 εκ. ευρώ από την «επιτροπή αποζημιώσεων» και ότι μέχρι 17 Ιουλίου υποβλήθηκαν 8.715 αιτήσεις και εξετάστηκαν οι 3.288. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι οδηγούνται στο εδώλιο Σάντη και Δρουσιώτης με 101 κατηγορίες μεταξύ αυτών η κυκλοφορία πλαστού εγγράφου και δημοσίευση πλαστών ειδήσεων. Ο "Π" αναφέρεται και στα ν/σ που θα επιτρέπουν την εργασία σε γιατρούς από τρίτες χώρες.

Ο "Φιλελεύθερος" τιτλοφορεί το κύριό του θέμα "Βαρύ κατηγορητήριο για τον Δρουσιώτη" και αναφέρει ότι εμφανίζεται στο δικαστήριο στις 9 Σεπτεμβρίου αντιμέτωπος με τρία σοβαρά αδικήματα και ότι κατηγορούμενη είναι και η 45χρονη Σάντη στη γνωστή υπόθεση. Αλλού αναφέρει ότι ο ΓΓ των ΗΕ είναι αποφασισμένος για παραδοτέα μέσω ενός νέου πλαισίου κατά την επίσκεψή του στο νησί από βδομάδας. Ο "Φ" προβάλλει σε άλλο θέμα τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία που οδήγησαν σε απομάκρυνση χιλιάδων από τις εστίες τους.

Η "Χαραυγή" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Το κεκτημένο των συνομιλιών δείχνει το δρόμο" και γράφει ότι η επίσκεψη Γκουτέρες δημιουργεί προσδοκίες ενώ η Άγκυρα επιμένει στη λογική των δύο κρατών. Αναφέρει αλλού ότι έρχονται φουσκωμένοι λογαριασμοί για για οικίες και επιχειρήσεις με την αγωνία για μπλακ άουτ. Η "Χ" σε άλλο της θέμα προβάλλει την ανακοίνωση για ποινικές διώξεις κατά Μ. Δρουσιώτη και Σάντης με συνολικά 101 κατηγορίες.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' φέρει τίτλο στο κύριό της θέμα "Το φιάσκο στο αυτοκινητόδρομο οδηγεί σε δράση" και αναφέρεται στο κλείσιμο του δρόμου λόγω πτώσης χαλικιών από φορτηγό με αποτέλεσμα ταλαιπωρία ωρών και την απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης για ταχεία επιχείρηση. Αλλού προβάλλει το κατηγορητήριο κατά Μ. Δρουσιώτη και Σάντης. Επίσης γράφει ότι η Κυβέρνηση απορρίπτει ενδεχόμενο πλαίσιο λύσης εκτός των προκαθορισμένου των ΗΕ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ