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ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για οικογένεια στη Χαλκιδική - Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων τρία ανήλικα παιδιά

 25.07.2026 - 11:41
Δύσκολες ώρες για οικογένεια στη Χαλκιδική - Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων τρία ανήλικα παιδιά

Τροχαίο ατύχημα με πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων τρία ανήλικα παιδιά, σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες, στο 60ο χλμ της εθνικής οδού, έξω από την Παλαιόχωρα Χαλκιδικής.

Στο ένα όχημα βρισκόταν μία οικογένεια με ένα παιδί 8 ετών από το Κιργιστάν, ενώ στο δεύτερο επέβαινε οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας 12 και 6 ετών από τη Βουλγαρία. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο γυναίκες συνοδηγοί και τα τρία παιδιά, οι οποίοι διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύονται προληπτικά.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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