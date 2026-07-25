Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη πτήσεων σε νέο και εντυπωσιακό προορισμό - Λεπτομέρειες

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 7 Ιουλίου 2026, η συμφωνία είναι σε εφαρμογή και ήδη αντικατοπτρίζονται οι κωδικοί πτήσεων τόσο της Air France όσο και της Cyprus Airways, που αφορούν τις πτήσεις οι οποίες εκτελούνται από την Cyprus Airways.

«Μέσω της συμφωνίας αυτής, η Air France και η Cyprus Airways επιδιώκουν να προσφέρουν συνδεσιμότητα με το εκτεταμένο δίκτυο της Air France, μέσω ανταποκρίσεων προς και από το αεροδρόμιο του Παρισιού, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου» αναφέρεται.

«Η συνεργασία μας με την Air France αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη Cyprus Airways και επιβεβαιώνει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στο δίκτυο και τις υπηρεσίες μας. Η συμφωνία αυτή ενισχύει τη συνδεσιμότητα της Κύπρου με έναν από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης, προσφέροντας στους επιβάτες μας απρόσκοπτη πρόσβαση σε προορισμούς σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα καθιστά την Κύπρο ακόμη πιο προσβάσιμη για τους διεθνείς επισκέπτες», δήλωσε ο Θάνος Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Cyprus Airways.

Από την πλευρά του, ο Noud Duyzings, Senior Vice President, The Netherlands & International Markets της Air France-KLM ανέφερε ότι η νέα συμφωνία με την Cyprus Airways «ενισχύει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου» ενώ μέσω αυτής της συνεργασίας «οι πελάτες μας θα επωφεληθούν από ένα διευρυμένο πρόγραμμα πτήσεων μεταξύ Παρισιού–Charles de Gaulle και Λάρνακας, με έως και έξι πτήσεις την εβδομάδα κατά την θερινή περίοδο, καθώς και με απρόσκοπτες συνδέσεις μέσω του κόμβου μας στο Παρίσι προς το εκτεταμένο δίκτυο της Air France».

«Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στους πελάτες μας περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη ευελιξία και υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία μας στην κυπριακή αγορά και από αυτήν, μέσω των δυνατοτήτων ανταπόκρισης που προσφέρει ο κόμβος μας στο αεροδρόμιο Παρισιού – Charles de Gaulle» πρόσθεσε.

Πέραν της συμφωνίας κοινού κωδικού, η Cyprus Airways και η Air France έχουν προχωρήσει σε interline agreement για τις πτήσεις που εκτελεί η Cyprus Airways μεταξύ Λάρνακας (LCA) και Μιλάνο Malpensa (MXP) και μεταξύ Λάρνακας (LCA) και Αθήνας (ATH), αλλά και για πτήσεις που εκτελεί η Air France μεταξύ Παρίσι Charles de Gaulle (CDG) και Μιλάνο Malpensa (MXP) και μεταξύ Παρίσι Charles de Gaulle (CDG) και Αθήνα (ATH).

Πηγή: ΚΥΠΕ