Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήTravelΓνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη πτήσεων σε νέο και εντυπωσιακό προορισμό - Λεπτομέρειες
TRAVEL

Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη πτήσεων σε νέο και εντυπωσιακό προορισμό - Λεπτομέρειες

 25.07.2026 - 12:37
Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη πτήσεων σε νέο και εντυπωσιακό προορισμό - Λεπτομέρειες

Τη συμφωνία συνεργασίας κοινού κωδικού που καλύπτει τις πτήσεις μεταξύ του αεροδρομίου Λάρνακας (LCA) και του αεροδρομίου στο Παρίσι – Charles de Gaulle (CDG), ανακοίνωσαν η Cyprus Airways και η Air France, με έως και έξι πτήσεις την εβδομάδα κατά την θερινή περίοδο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 7 Ιουλίου 2026, η συμφωνία είναι σε εφαρμογή και ήδη αντικατοπτρίζονται οι κωδικοί πτήσεων τόσο της Air France όσο και της Cyprus Airways, που αφορούν τις πτήσεις οι οποίες εκτελούνται από την Cyprus Airways.

«Μέσω της συμφωνίας αυτής, η Air France και η Cyprus Airways επιδιώκουν να προσφέρουν συνδεσιμότητα με το εκτεταμένο δίκτυο της Air France, μέσω ανταποκρίσεων προς και από το αεροδρόμιο του Παρισιού, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου» αναφέρεται.

«Η συνεργασία μας με την Air France αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη Cyprus Airways και επιβεβαιώνει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στο δίκτυο και τις υπηρεσίες μας. Η συμφωνία αυτή ενισχύει τη συνδεσιμότητα της Κύπρου με έναν από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης, προσφέροντας στους επιβάτες μας απρόσκοπτη πρόσβαση σε προορισμούς σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα καθιστά την Κύπρο ακόμη πιο προσβάσιμη για τους διεθνείς επισκέπτες», δήλωσε ο Θάνος Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Cyprus Airways.

Από την πλευρά του, ο Noud Duyzings, Senior Vice President, The Netherlands & International Markets της Air France-KLM ανέφερε ότι η νέα συμφωνία με την Cyprus Airways «ενισχύει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου» ενώ μέσω αυτής της συνεργασίας «οι πελάτες μας θα επωφεληθούν από ένα διευρυμένο πρόγραμμα πτήσεων μεταξύ Παρισιού–Charles de Gaulle και Λάρνακας, με έως και έξι πτήσεις την εβδομάδα κατά την θερινή περίοδο, καθώς και με απρόσκοπτες συνδέσεις μέσω του κόμβου μας στο Παρίσι προς το εκτεταμένο δίκτυο της Air France».

«Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στους πελάτες μας περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη ευελιξία και υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία μας στην κυπριακή αγορά και από αυτήν, μέσω των δυνατοτήτων ανταπόκρισης που προσφέρει ο κόμβος μας στο αεροδρόμιο Παρισιού – Charles de Gaulle» πρόσθεσε.

Πέραν της συμφωνίας κοινού κωδικού, η Cyprus Airways και η Air France έχουν προχωρήσει σε interline agreement για τις πτήσεις που εκτελεί η Cyprus Airways μεταξύ Λάρνακας (LCA) και Μιλάνο Malpensa (MXP) και μεταξύ Λάρνακας (LCA) και Αθήνας (ATH), αλλά και για πτήσεις που εκτελεί η Air France μεταξύ Παρίσι Charles de Gaulle (CDG) και Μιλάνο Malpensa (MXP) και μεταξύ Παρίσι Charles de Gaulle (CDG) και Αθήνα (ATH).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ανάρτηση Κύπριας γιαγιάς στα social media που δίχασε - «Ζητούσα βοήθεια...»
Συναγερμός στις Αρχές: Λουόμενος παρασύρθηκε από τα κύματα - Σωτήρια επέμβαση από ναυαγοσώστες
Δύσκολες ώρες για πασίγνωστο ηθοποιό – Έφυγε από τη ζωή αγαπημένο του πρόσωπο
Ταξίδια: 17 μέρη που μοιάζουν εξωπραγματικά – Κι όμως βρίσκονται στην Ευρώπη - Δες τη λίστα που έγινε viral – Φωτογραφίες
«Τρύπια» η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες της Κύπρου - Κλειστοί πύργοι στην καρδιά του καλοκαιριού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τέλος εποχής... Κλείνει μετά από δεκαετίες αγαπημένο και ιστορικό μπακάλικο - Δείτε φωτογραφίες

 25.07.2026 - 12:22
Επόμενο άρθρο

Μητσοτάκης σε Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό: Έχουμε σημαντική κινητικότητα, η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου

 25.07.2026 - 12:40
ΠτΔ: Οι δικές μας ενέργειες οδήγησαν στο διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό

ΠτΔ: Οι δικές μας ενέργειες οδήγησαν στο διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό

Η στρατηγική που ακολουθούμε έχει οδηγήσει στο διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συναντήθηκε στην Αθήνα, με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος σημείωσε ότι η Ελλάδα στέκεται πάντα εμπράκτως στο πλευρό της Κύπρου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Οι δικές μας ενέργειες οδήγησαν στο διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό

ΠτΔ: Οι δικές μας ενέργειες οδήγησαν στο διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό

  •  25.07.2026 - 13:00
Κατάρρευση περίφραξης πολυκατοικίας στον Άγιο Δομέτιο: «Δεν φαίνεται να υπήρχαν μέτρα προστασίας» - Διορίστηκε πραγματογνώμονας

Κατάρρευση περίφραξης πολυκατοικίας στον Άγιο Δομέτιο: «Δεν φαίνεται να υπήρχαν μέτρα προστασίας» - Διορίστηκε πραγματογνώμονας

  •  25.07.2026 - 11:28
Μητσοτάκης σε Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό: Έχουμε σημαντική κινητικότητα, η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου

Μητσοτάκης σε Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό: Έχουμε σημαντική κινητικότητα, η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου

  •  25.07.2026 - 12:40
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λάρνακα: «Μπλόκο» σε πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης και τέσσερις συλλήψεις - Δείτε φωτογραφίες

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λάρνακα: «Μπλόκο» σε πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης και τέσσερις συλλήψεις - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.07.2026 - 13:41
«Χτύπημα» της ΥΚΑΝ σε κύκλωμα crystal meth: Τρεις συλλήψεις και κατάσχεση 150 γραμμαρίων - Δείτε φωτογραφία

«Χτύπημα» της ΥΚΑΝ σε κύκλωμα crystal meth: Τρεις συλλήψεις και κατάσχεση 150 γραμμαρίων - Δείτε φωτογραφία

  •  25.07.2026 - 11:54
Νέα επίθεση Τραμπ με καυστικές ατάκες στο δείπνο των ανταποκριτών - «Είναι πολύ χειρότερα απ' ό,τι περίμενα»

Νέα επίθεση Τραμπ με καυστικές ατάκες στο δείπνο των ανταποκριτών - «Είναι πολύ χειρότερα απ' ό,τι περίμενα»

  •  25.07.2026 - 12:08
Τέλος εποχής... Κλείνει μετά από δεκαετίες αγαπημένο και ιστορικό μπακάλικο - Δείτε φωτογραφίες

Τέλος εποχής... Κλείνει μετά από δεκαετίες αγαπημένο και ιστορικό μπακάλικο - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.07.2026 - 12:22
Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη πτήσεων σε νέο και εντυπωσιακό προορισμό - Λεπτομέρειες

Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη πτήσεων σε νέο και εντυπωσιακό προορισμό - Λεπτομέρειες

  •  25.07.2026 - 12:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα