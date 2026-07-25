Νέα απειλή: Μετά τον λαγοκέφαλο ήρθε το γουρουνόψαρο - Σοβαρά τραύματα σε τουρίστες στην Ιταλία

Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση για το είδος που ευθύνεται, οι ειδικοί θεωρούν πιθανότερο δράστη το γουρουνόψαρο ή βαλιστή (Balistes capriscus), ένα είδος που διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρά σαγόνια και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραύματα όταν αισθανθεί ότι απειλείται.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Saline di Palinuro, στην περιοχή του Σαλέρνο. Ένας 76χρονος τουρίστας δέχθηκε δάγκωμα στο πόδι ενώ κολυμπούσε, με αποτέλεσμα να υποστεί βαθιά πληγή και να χάσει σημαντική ποσότητα αίματος.

Παρά τον έντονο πόνο, κατάφερε να βγει μόνος του στην ακτή, όπου οι ναυαγοσώστες τού παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, σταμάτησαν την αιμορραγία και τον σταθεροποίησαν μέχρι την άφιξη των διασωστών. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες

Είχε προηγηθεί, την Τρίτη, ένα ακόμη παρόμοιο συμβάν στην περιοχή Pioppi, επίσης στις ακτές του Τσιλέντο. Ένας 55χρονος τουρίστας από την Ελβετία αισθάνθηκε ξαφνικά έντονο πόνο ενώ κολυμπούσε και διαπιστώθηκε ότι είχε δεχθεί δάγκωμα στο πόδι.

Μετά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν στην παραλία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να υποβληθεί σε συρραφή του τραύματος με ράμματα.

Τα δύο περιστατικά έχουν προκαλέσει προβληματισμό στις τοπικές αρχές και στους επιστήμονες, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το είδος του ψαριού που επιτέθηκε στους λουόμενους.

Οι υποψίες στρέφονται στο γουρουνόψαρο

Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ταυτοποίηση, οι ειδικοί θεωρούν πιθανό υπεύθυνο το γουρουνόψαρο ή βαλιστή (Balistes capriscus), ένα ψάρι που ζει σε βραχώδεις περιοχές και υφάλους της Μεσογείου.

Το είδος διαθέτει εξαιρετικά ισχυρά σαγόνια και δόντια, με τα οποία μπορεί να σπάει όστρακα, κελύφη καρκινοειδών και αχινούς. Για τον λόγο αυτό, ένα δάγκωμά του μπορεί να προκαλέσει βαθιά τραύματα στον άνθρωπο.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το γουρουνόψαρο δεν θεωρείται γενικά επιθετικό απέναντι στους ανθρώπους. Ωστόσο, μπορεί να αντιδράσει δαγκώνοντας όταν αισθανθεί ότι απειλείται ή κατά την περίοδο αναπαραγωγής, όταν υπερασπίζεται την περιοχή και τα αυγά του.

Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί

Παρότι τα συγκεκριμένα περιστατικά παραμένουν εξαιρετικά σπάνια, οι ειδικοί συνιστούν στους λουόμενους να αποφεύγουν να πλησιάζουν, να αγγίζουν ή να κυνηγούν ψάρια και άλλα θαλάσσια είδη. Σε περίπτωση τραυματισμού μέσα στη θάλασσα, συστήνουν την άμεση έξοδο από το νερό και την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, ώστε να αντιμετωπιστεί εγκαίρως το τραύμα και να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr