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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό: Έχουμε σημαντική κινητικότητα, η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου

 25.07.2026 - 12:40
Μητσοτάκης σε Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό: Έχουμε σημαντική κινητικότητα, η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν στις 11:30 το πρωί, ενώ νωρίτερα πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου, με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη και Κωνσταντίνου Κόμπου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο (27-29 Ιουλίου), όπου αναμένεται να αναλάβει πρωτοβουλία για το Κυπριακό.

«Έχουμε σημαντική κινητικότητα. Μετά από 20 χρόνια ο ΓΓ του ΟΗΕ θα βρεθεί στην Κύπρο. Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες σου. Αυτή η κινητικότητα συνδυάζεται και με τη λήξη της θητείας του ΓΓ, οπότε έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου ενόψει αυτών των δύσκολων συνομιλιών», ανέφερε ο πρωθυπουργός κάτα τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

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Η στρατηγική που ακολουθούμε έχει οδηγήσει στο διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συναντήθηκε στην Αθήνα, με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος σημείωσε ότι η Ελλάδα στέκεται πάντα εμπράκτως στο πλευρό της Κύπρου.

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