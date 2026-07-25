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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από την ζωή ο πάτερ Αντώνιος - Δείτε φωτογραφία του

 25.07.2026 - 13:14
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από την ζωή ο πάτερ Αντώνιος - Δείτε φωτογραφία του

Βαθιά συγκίνηση προκαλεί η δημόσια ευχαριστήρια ανάρτηση της συζύγου του αείμνηστου πάτερ Αντώνιου, λίγες ημέρες μετά την κοίμησή του, μέσα από την οποία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για το τεράστιο κύμα αγάπης και συμπαράστασης που δέχθηκε η οικογένεια.

Όπως αναφέρει, χιλιάδες άνθρωποι στάθηκαν στο πλευρό τους με μηνύματα, τηλεφωνήματα, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την παρουσία τους στην εξόδιο ακολουθία, αποχαιρετώντας έναν ιερέα που άφησε βαθύ αποτύπωμα στις ζωές όσων τον γνώρισαν.

Η ίδια τονίζει πως η μαζική ανταπόκριση του κόσμου αποτελεί την πιο δυνατή απόδειξη ότι η ταπεινή, ανιδιοτελής προσφορά και η έμπρακτη αγάπη εξακολουθούν να αγγίζουν τις καρδιές των ανθρώπων. Περιγράφει τον π. Αντώνιο ως έναν άνθρωπο που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στη διακονία του Θεού και του συνανθρώπου, υπηρετώντας με πίστη, αγάπη και χωρίς να αναζητά ανταλλάγματα.

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, αναφέρεται στα 55 χρόνια κοινής πορείας τους, σημειώνοντας ότι είχε τη μεγάλη ευλογία να ζήσει δίπλα του και να γνωρίσει από κοντά το ήθος, την πίστη και την αγάπη που χαρακτήριζαν κάθε στιγμή της ζωής του.

Κλείνοντας, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς όλους όσοι τίμησαν τη μνήμη του π. Αντώνιου και στάθηκαν δίπλα στην οικογένεια αυτές τις δύσκολες ώρες, υπογραμμίζοντας πως η αγάπη του κόσμου αποτελεί τη μεγαλύτερη παρηγοριά στο βαρύ τους πένθος.

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