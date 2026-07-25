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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λάρνακα: «Μπλόκο» σε πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης και τέσσερις συλλήψεις - Δείτε φωτογραφίες

 25.07.2026 - 13:41
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λάρνακα: «Μπλόκο» σε πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης και τέσσερις συλλήψεις - Δείτε φωτογραφίες

Ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού μεικτού βάρους δύο κιλών και 80 γραμμαρίων, κατάσχεσε χθες βράδυ η Αστυνομία, σε δύο διαφορετικές υποθέσεις σε Λάρνακα και Λεμεσό.

Σχετικά με την πρώτη υπόθεση, γύρω στις 11 χθες βράδυ, ενώ γυναίκα αστυνομικός βρισκόταν σε περιπολία σε περιοχή της Λάρνακας εντόπισε όχημα το οποίο κινείτο ύποπτα. Έκανε σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, αυτός όμως παρέλειψε να το πράξει αναπτύσσοντας ταχύτητα. Η αστυνομικός τον ακολούθησε, καλώντας παράλληλα ενισχύσεις.

Μέλη της ΜΜΑΔ κατέφθασαν αμέσως στο σημείο, ενώ ο οδηγός ο οποίος συνέχισε να οδηγεί αμελώς και επικίνδυνα, σε κάποιο σημείο έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να βγει εκτός δρόμου και να ακινητοποιηθεί σε χαντάκι.

 Όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, στο όχημα επέβαιναν δύο άνδρες 34 ετών, ενώ από έρευνα που ακολούθησε στο όχημα, εντοπίστηκε μια νάιλον συσκευασία με άσπρη συμπαγή σκόνη, η οποία όπως διαπιστώθηκε ήταν κοκαΐνη, μεικτού βάρους 1570 γραμμαρίων περίπου.

Οι δύο 34χρονοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής τους για οκτώ ημέρες.      

Όσον αφορά στη δεύτερη υπόθεση στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας για διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, γύρω στις 10 χθες βράδυ, μέλη της ΥΚΑΝ Λεμεσού ανέκοψαν όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο 30χρονοι. Από έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκε στο όχημα μια νάιλον συσκευασία η οποία περιείχε κοκαΐνη μεικτού βάρους 510 γραμμαρίων περίπου.

Οι δυο 30χρονοι συνελήφθησαν και σήμερα το πρωί παρουσιάστηκαν ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής τους για έξι ημέρες.

Τα Επαρχιακά Κλιμάκια της ΥΚΑΝ σε Λεμεσό και Λάρνακα συνεχίζουν τις εξετάσεις.

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