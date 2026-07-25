Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΕσύ τους ξέρεις; Οι 6 κρυφοί κωδικοί που ξεκλειδώνουν μυστικά μενού στο κινητό σου
LIKE ONLINE

Εσύ τους ξέρεις; Οι 6 κρυφοί κωδικοί που ξεκλειδώνουν μυστικά μενού στο κινητό σου

 25.07.2026 - 15:00
Εσύ τους ξέρεις; Οι 6 κρυφοί κωδικοί που ξεκλειδώνουν μυστικά μενού στο κινητό σου

Το πληκτρολόγιο κλήσης στα Samsung Galaxy κρύβει μια σειρά από κωδικούς MMI (Man-Machine Interface) που ξεκλειδώνουν διαγνωστικά εργαλεία και κρυφές ρυθμίσεις, όπως αποκάλυψε δημοσίευμα του Android Authority.

Πρόκειται για συνδυασμούς αριθμών, αστερίσκων και συμβόλων που πληκτρολογούνται απευθείας στην εφαρμογή Τηλέφωνο και ανοίγουν μενού τα οποία οι περισσότεροι χρήστες δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχουν.

Γιατί μπορεί να μην δουλεύει κανένας κωδικός

Πριν δοκιμάσεις οτιδήποτε, υπάρχει ένα εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσεις. Το Auto Blocker του One UI, η λειτουργία που μπλοκάρει sideloading, ύποπτη δραστηριότητα USB και μη επίσημες ενημερώσεις, εμποδίζει παράλληλα και τη λειτουργία των περισσότερων κωδικών MMI. Η λύση είναι να πας σε Ρυθμίσεις > Ασφάλεια και απόρρητο και να απενεργοποιήσεις το Auto Blocker. Στο One UI 8.5 και νεότερο δεν χρειάζεται καν να το θυμάσαι, αφού η λειτουργία ενεργοποιείται ξανά μόνη της μετά από 30 λεπτά. Σε κινητά με κλείδωμα παρόχου, ορισμένοι κωδικοί μπορεί να μην δουλέψουν καθόλου, κάτι που δεν εξαρτάται από τη Samsung αλλά από τον ίδιο τον πάροχο.

Το IMEI σου σε ένα δευτερόλεπτο: *#06#

Ο πιο γνωστός από όλους τους κωδικούς. Πληκτρολογώντας *#06# εμφανίζεται αμέσως ο 15ψήφιος αριθμός IMEI της συσκευής, ο αριθμός που θα ζητήσει ο πάροχος αν χαθεί ή κλαπεί το κινητό σου. Σε συσκευές dual-SIM εμφανίζονται δύο διαφορετικά IMEI, ένα για κάθε κάρτα.

Απόκρυψη αριθμού σε κλήσεις: *67 ή *31#

Αν θέλεις να καλέσεις κάποιον χωρίς να φανεί ο αριθμός σου, βάζεις *67 πριν τον αριθμό του παραλήπτη στις ΗΠΑ, ενώ εκτός ΗΠΑ ο αντίστοιχος κωδικός είναι *31#. Το αποτέλεσμα εξαρτάται πάντα από τον πάροχο, καθώς κάποιοι μπορεί να αγνοήσουν το αίτημα απόκρυψης.

Αλλαγή λειτουργίας σύνδεσης USB: *#0808#

Ο κωδικός *#0808# ανοίγει το μενού ρυθμίσεων USB, όπου βλέπεις όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες σύνδεσης: Charging, MTP για μεταφορά αρχείων, και RNDIS + ACM + DM για tethering και διαγνωστικά.

Ενημέρωση οθόνης αφής και Wi-Fi: *#2663#

Αν η οθόνη αφής φαίνεται λίγο «περίεργη», ο κωδικός *#2663# ανοίγει μενού ενημέρωσης firmware για το touchscreen (TSP FW UPDATE), καθώς και επιλογή Refresh Wi-Fi Version που κάνει επανεκκίνηση στη συσκευή.

Διαγραφή παλιών αρχείων καταγραφής: *#9900#

Το Galaxy καταγράφει διαρκώς δραστηριότητα συστήματος, κρας εφαρμογών και σφάλματα, κάτι που με τον καιρό καταναλώνει αποθηκευτικό χώρο. Ο κωδικός *#9900# ανοίγει το μενού SysDump, όπου με το «Delete dumpstat/logcat» ελευθερώνεται σημαντικός χώρος· σε ορισμένες περιπτώσεις έχει αναφερθεί ανάκτηση πάνω από 1GB.

Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος υλικού: #0#

Ο πιο ολοκληρωμένος από όλους τους κωδικούς. Το #0# ανοίγει ένα μενού με τεστ για σχεδόν κάθε εξάρτημα της συσκευής: ηχεία, οθόνη αφής, δόνηση και όλους τους αισθητήρες, όπως επιτάχυνση, γυροσκόπιο και εγγύτητα.

ΠΗΓΗ: Techblog.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ανάρτηση Κύπριας γιαγιάς στα social media που δίχασε - «Ζητούσα βοήθεια...»
Συναγερμός στις Αρχές: Λουόμενος παρασύρθηκε από τα κύματα - Σωτήρια επέμβαση από ναυαγοσώστες
Δύσκολες ώρες για πασίγνωστο ηθοποιό – Έφυγε από τη ζωή αγαπημένο του πρόσωπο
Ταξίδια: 17 μέρη που μοιάζουν εξωπραγματικά – Κι όμως βρίσκονται στην Ευρώπη - Δες τη λίστα που έγινε viral – Φωτογραφίες
«Τρύπια» η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες της Κύπρου - Κλειστοί πύργοι στην καρδιά του καλοκαιριού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ελένη Φουρέιρα: Οι βουτιές στη θάλασσα και οι οικογενειακές στιγμές με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους

 25.07.2026 - 14:50
Επόμενο άρθρο

Πάτησε Ολλανδία ο ΑΠΟΕΛ - Δείτε βίντεο

 25.07.2026 - 15:01
ΠτΔ: Οι δικές μας ενέργειες οδήγησαν στο διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό

ΠτΔ: Οι δικές μας ενέργειες οδήγησαν στο διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό

Η στρατηγική που ακολουθούμε έχει οδηγήσει στο διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συναντήθηκε στην Αθήνα, με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος σημείωσε ότι η Ελλάδα στέκεται πάντα εμπράκτως στο πλευρό της Κύπρου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Οι δικές μας ενέργειες οδήγησαν στο διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό

ΠτΔ: Οι δικές μας ενέργειες οδήγησαν στο διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό

  •  25.07.2026 - 13:00
Κατάρρευση περίφραξης πολυκατοικίας στον Άγιο Δομέτιο: «Δεν φαίνεται να υπήρχαν μέτρα προστασίας» - Διορίστηκε πραγματογνώμονας

Κατάρρευση περίφραξης πολυκατοικίας στον Άγιο Δομέτιο: «Δεν φαίνεται να υπήρχαν μέτρα προστασίας» - Διορίστηκε πραγματογνώμονας

  •  25.07.2026 - 11:28
Μητσοτάκης σε Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό: Έχουμε σημαντική κινητικότητα, η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου

Μητσοτάκης σε Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό: Έχουμε σημαντική κινητικότητα, η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου

  •  25.07.2026 - 12:40
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λάρνακα: «Μπλόκο» σε πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης και τέσσερις συλλήψεις - Δείτε φωτογραφίες

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λάρνακα: «Μπλόκο» σε πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης και τέσσερις συλλήψεις - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.07.2026 - 13:41
«Χτύπημα» της ΥΚΑΝ σε κύκλωμα crystal meth: Τρεις συλλήψεις και κατάσχεση 150 γραμμαρίων - Δείτε φωτογραφία

«Χτύπημα» της ΥΚΑΝ σε κύκλωμα crystal meth: Τρεις συλλήψεις και κατάσχεση 150 γραμμαρίων - Δείτε φωτογραφία

  •  25.07.2026 - 11:54
Νέα επίθεση Τραμπ με καυστικές ατάκες στο δείπνο των ανταποκριτών - «Είναι πολύ χειρότερα απ' ό,τι περίμενα»

Νέα επίθεση Τραμπ με καυστικές ατάκες στο δείπνο των ανταποκριτών - «Είναι πολύ χειρότερα απ' ό,τι περίμενα»

  •  25.07.2026 - 12:08
Τέλος εποχής... Κλείνει μετά από δεκαετίες αγαπημένο και ιστορικό μπακάλικο - Δείτε φωτογραφίες

Τέλος εποχής... Κλείνει μετά από δεκαετίες αγαπημένο και ιστορικό μπακάλικο - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.07.2026 - 12:22
Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη πτήσεων σε νέο και εντυπωσιακό προορισμό - Λεπτομέρειες

Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη πτήσεων σε νέο και εντυπωσιακό προορισμό - Λεπτομέρειες

  •  25.07.2026 - 12:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα