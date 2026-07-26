Οικογενειακό δράμα: Η μητέρα κρατούσε αγκαλιά το νεκρό παιδί της για πάνω από ένα 24ωρο στην Ελλάδα

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η μητέρα του επιχείρησε να επικοινωνήσει με γραφείο τελετών, χωρίς όμως να μπορεί να εξηγήσει με σαφήνεια τι είχε συμβεί, γεγονός που κινητοποίησε τελικά την Αστυνομία.

Πώς αποκαλύφθηκε η τραγωδία

Σύμφωνα με το LamiaReport ο 24χρονος, που αντιμετώπιζε κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας, ήταν νεκρός για πάνω από ένα 24ωρο στην αγκαλιά της μητέρας του, η οποία προσπαθούσε να έρθει σε επικοινωνία με κάποιο γραφείο τελετών.

Αρχικά ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών όταν δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί. «Με πήρε το πρωί και μου έλεγε κάτι περίεργα και ακαταλαβίστικα πράγματα και νόμιζα ότι ήταν φάρσα. Αργά το μεσημέρι με ξαναπήρε και με ρώτησε γιατί δεν ήρθατε ακόμα να πάρετε το παιδί. Τότε ενημέρωσα την αστυνομία…», είπε ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και έσπευσε στο διαμέρισμα όπου βρήκε τη μητέρα με το νεκρό παιδί και αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ οι διασώστες του οποίου σε λίγα λεπτά ήταν στο σημείο. Δυστυχώς όπως διαπιστώθηκε το παιδί ήταν χωρίς ζωτικά σημεία και ο θάνατος είχε επέλθει πολλές ώρες πριν.

Μητέρα και γιος δεν έχουν κάποια σχέση με την περιοχή της Λαμίας. Μετακόμισαν στην πόλη τον Μάιο από τη Γερμανία. Μάλιστα τα περισσότερα πράγματα μέσα στο σπίτι παρέμειναν αμπαλαρισμένα, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες δεν άρεσε στη μητέρα το διαμέρισμα και έψαχνε να βρει ένα καλύτερο.

Ο πατέρας φέρεται να έχει φύγει από τη ζωή και δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν άλλοι συγγενείς. Η 69χρονη για κάποιους δικούς της λόγους αποφάσισε να φύγει από τη χώρα που έζησε τα περισσότερα χρόνια κάνοντας οικογένεια και να έρθει στην Ελλάδα, επιλέγοντας πιθανότητα τυχαία την πόλη της Λαμίας.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ παράλληλα αναζητούν συγγενικά πρόσωπα του 24χρονου, ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σορό του.

Πηγή: in.gr