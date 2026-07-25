Το σπίτι όπου έγινε η φονική επίθεση στη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο και η καρέκλα που πέταξε ο 41χρονος: Η ΕΛΑΣ εξετάζει καρέ-καρέ τα βίντεο

Σε βάρος του 41χρονου κατηγορούμενου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης, 28 Ιουλίου.

Το δείχνουν οι κάμερες

Το σπίτι όπου έγινε το φονικό:

Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης το γεγονός ότι, παρά το ότι φορούσε γάντια, φέρεται να χρησιμοποίησε την πλαστική σακούλα για να πατήσει το κουδούνι, στοιχείο που αξιολογείται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της έρευνας, στο βιντεοληπτικό υλικό η 41χρονη εμφανίζεται να φτάνει έξω από την κατοικία φορώντας την υπηρεσιακή στολή του ΕΚΑΒ, γάντια και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Κρατούσε ένα σακίδιο πλάτης και μία πλαστική σακούλα, ενώ φέρεται να άφησε το σακίδιο λίγα μέτρα πριν από την είσοδο της κατοικίας.Μέσα στο σακίδιο, σύμφωνα με τη δικογραφία, βρέθηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός, ενώ η γυναίκα φέρεται να κρατούσε και μαχαίρι.Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, η σύντροφος του 41χρονου φέρεται να άνοιξε την πόρτα και να τραυματίστηκε ελαφρά από επίθεση με μαχαίρι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 41χρονος βγήκε από το σπίτι, πήρε μαχαίρι από την κουζίνα και ακολούθησε σφοδρή συμπλοκή, η οποία μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας.Οι ερευνητές εξετάζουν ότι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο 41χρονος φέρεται να εκτόξευσε προς τη διασώστρια διάφορα αντικείμενα, ανάμεσά τους μία γλάστρα, ενώ στη συνέχεια φέρεται να χρησιμοποίησε και μία καρέκλα που βρισκόταν στην αυλή.Η καρέκλα διακρίνεται και στις φωτογραφίες από το σημείο, τις οποίες δημοσιεύει το protothema.gr, και αποτελεί ένα από τα αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.