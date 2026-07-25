Το σπίτι όπου έγινε η φονική επίθεση στη διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο και η καρέκλα που πέταξε ο 41χρονος: Η ΕΛΑΣ εξετάζει καρέ-καρέ τα βίντεο
25.07.2026 - 18:47
Στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται συνεχώς στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας να βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών.
Σε βάρος του 41χρονου κατηγορούμενου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης, 28 Ιουλίου.
Το δείχνουν οι κάμερες
Σύμφωνα με πληροφορίες της έρευνας, στο βιντεοληπτικό υλικό η 41χρονη εμφανίζεται να φτάνει έξω από την κατοικία φορώντας την υπηρεσιακή στολή του ΕΚΑΒ, γάντια και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Κρατούσε ένα σακίδιο πλάτης και μία πλαστική σακούλα, ενώ φέρεται να άφησε το σακίδιο λίγα μέτρα πριν από την είσοδο της κατοικίας.
Το σπίτι όπου έγινε το φονικό:
Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης το γεγονός ότι, παρά το ότι φορούσε γάντια, φέρεται να χρησιμοποίησε την πλαστική σακούλα για να πατήσει το κουδούνι, στοιχείο που αξιολογείται στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Μέσα στο σακίδιο, σύμφωνα με τη δικογραφία, βρέθηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λοστός, ενώ η γυναίκα φέρεται να κρατούσε και μαχαίρι.
Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, η σύντροφος του 41χρονου φέρεται να άνοιξε την πόρτα και να τραυματίστηκε ελαφρά από επίθεση με μαχαίρι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 41χρονος βγήκε από το σπίτι, πήρε μαχαίρι από την κουζίνα και ακολούθησε σφοδρή συμπλοκή, η οποία μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας.
Οι ερευνητές εξετάζουν ότι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο 41χρονος φέρεται να εκτόξευσε προς τη διασώστρια διάφορα αντικείμενα, ανάμεσά τους μία γλάστρα, ενώ στη συνέχεια φέρεται να χρησιμοποίησε και μία καρέκλα που βρισκόταν στην αυλή.
Η καρέκλα διακρίνεται και στις φωτογραφίες από το σημείο, τις οποίες δημοσιεύει το protothema.gr, και αποτελεί ένα από τα αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.
Η 41χρονη κατέρρευσε λίγα μέτρα από την είσοδο του σπιτιού του ζευγαριού.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση των γεγονότων, με τον 41χρονο και τη σύζυγό του να οδηγούνται ξεχωριστά από τους αστυνομικούς προκειμένου να περιγράψουν τις κινήσεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταθέσεις τους δεν παρουσίασαν ουσιαστικές αντιφάσεις, γεγονός που οι Αρχές αξιολογούν σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία.
Το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας εξακολουθεί να εξετάζεται καρέ-καρέ από τους αστυνομικούς, οι οποίοι επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τη διαδρομή των γεγονότων και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη τα κρίσιμα λεπτά που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.
Η μεταφορά του ζευγαριού στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου:
Η στρατηγική που ακολουθούμε έχει οδηγήσει στο διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συναντήθηκε στην Αθήνα, με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος σημείωσε ότι η Ελλάδα στέκεται πάντα εμπράκτως στο πλευρό της Κύπρου.