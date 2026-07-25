Νέα ένταση στο Ορμούζ: Το Ιράν ανέκοψε τον πλου τεσσάρων πλοίων, περιστατικό με τάνκερ στον Κόλπο του Ομάν



Οι δύο εξελίξεις επαναφέρουν στο προσκήνιο τον αυξημένο επιχειρησιακό κίνδυνο στην περιοχή και την αβεβαιότητα για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη.



Σύμφωνα με την ενημέρωση του UKMTO, το Κέντρο «έλαβε πληροφορία για περιστατικό το οποίο αφορά τάνκερ και στρατιωτικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν». Στην αρχική ανακοίνωση δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του δεξαμενόπλοιου, τη σημαία του, την ακριβή θέση του συμβάντος ή το είδος της εμπλοκής των στρατιωτικών δυνάμεων.



Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς σχεδόν ταυτόχρονα οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επιχείρηση ελέγχου της κίνησης προς τα Στενά του Ορμούζ.





Προειδοποιητικές βολές σε τέσσερα πλοία

Κατά την ιρανική πλευρά, μέσα στις τελευταίες 24 ώρες τέσσερα πλοία επιχείρησαν να περάσουν από τα Στενά, αλλά ο πλους τους ανακόπηκε έπειτα από παρέμβαση των ιρανικών δυνάμεων.



Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιήθηκαν «προειδοποιητικές βολές», χωρίς ωστόσο, με βάση τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες, να έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα και οι τύποι των τεσσάρων πλοίων ούτε η μετέπειτα πορεία τους.



Η εξέλιξη δείχνει ότι το καθεστώς διέλευσης από το Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά ευμετάβλητο, με τις εμπορικές κινήσεις να βρίσκονται υπό την άμεση επίδραση των στρατιωτικών εξελίξεων και των αποφάσεων της Τεχεράνης.





Το Ορμούζ παραμένει το μεγάλο ρίσκο για τη ναυτιλία

Η νέα παρέμβαση των ιρανικών δυνάμεων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ναυτιλιακή αγορά παρακολουθεί σχεδόν σε πραγματικό χρόνο κάθε κίνηση στην περιοχή.



Μετά την κατάρρευση του πρωτοκόλλου συνεννόησης ΗΠΑ–Ιράν, το οποίο είχε επιτρέψει προσωρινά ευρύτερη πρόσβαση στη διεθνή ναυσιπλοΐα, οι διελεύσεις έχουν επανέλθει σε καθεστώς αυξημένων περιορισμών και επιχειρησιακής αβεβαιότητας.



Για τους πλοιοκτήτες και τους διαχειριστές δεξαμενόπλοιων, κάθε νέο περιστατικό μεταφράζεται σε επανεκτίμηση του κινδύνου, των όρων ασφάλισης, της ασφάλειας των πληρωμάτων και τελικά της ίδιας της δυνατότητας πραγματοποίησης ενός ταξιδιού.



Το γεγονός ότι μέσα σε ένα 24ωρο η Τεχεράνη αναφέρει τέσσερις παρεμβάσεις σε πλοία, ενώ παράλληλα το UKMTO διερευνά περιστατικό με τάνκερ και στρατιωτικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν, υπογραμμίζει πόσο εύθραυστη παραμένει η κατάσταση γύρω από τη σημαντικότερη ενεργειακή θαλάσσια αρτηρία του κόσμου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα