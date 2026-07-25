Νέα απάτη στην Κύπρο: Έτσι προσπαθούν να σας... αρπάξουν τον λογαριασμό - Τι να προσέξετε

Στα μηνύματα αυτά αναφέρεται ότι άγνωστοι είχαν αποκτήσει πρόσβαση στις φωτογραφίες που ήταν αποθηκευμένες σε υπηρεσία διαδικτυακής αποθήκευσης (cloud) και ο παραλήπτης καλείται να ακολουθήσει συγκεκριμένο σύνδεσμο (link), προκειμένου δήθεν να προστατεύσει τον λογαριασμό του.

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο, οι χρήστες οδηγούνται σε παραπλανητική ιστοσελίδα, όπου τους ζητείται να καταχωρήσουν προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία σύνδεσης για σκοπούς δήθεν επαλήθευσης του λογαριασμού τους. Με τον τρόπο αυτό, οι δράστες αποκτούν πρόσβαση στους λογαριασμούς των θυμάτων και σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιούνται μη εξουσιοδοτημένες οικονομικές συναλλαγές.

Η Αστυνομία συστήνει στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και υπενθυμίζει:

• Μην ανοίγετε συνδέσμους (links) που λαμβάνετε μέσω SMS ή email, εάν δεν είστε απολύτως βέβαιοι για την αυθεντικότητά τους.

• Μην καταχωρείτε ποτέ κωδικούς πρόσβασης, προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε ιστοσελίδες που ανοίγουν μέσω συνδέσμων που σας αποστέλλονται με μήνυμα ή email.

• Εάν λάβετε ειδοποίηση για δήθεν πρόβλημα στον λογαριασμό σας, μην ακολουθείτε τον σύνδεσμο του μηνύματος. Μεταβείτε μόνοι σας στην επίσημη εφαρμογή ή στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας και ελέγξτε εκεί τυχόν ειδοποιήσεις.

• Ενεργοποιήστε, όπου είναι διαθέσιμη, τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (Two-Factor Authentication).