Δύσκολες ώρες σε Ισπανία και Γαλλία: Η φωτιά σχημάτισε μέτωπο 200 χιλιομέτρων στη Μαδρίτη, 270.000 άνθρωποι άφησαν τα σπίτια τους

«Ελαφρά καλύτερη» η κατάσταση στη Γαλλία

Οι φωτιές, είτε γιατί απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους (οι περισσότεροι) είτε γιατί τους ζητήθηκε να περιορίσουν τις μετακινήσεις στο ελάχιστο και να χρησιμοποιούν μάσκα έξω από την κατοικία τους. Στην πλειονότητά τους αυτοί είναι από την Άβιλα και τις γύρω περιοχές.Μιλώντας στους δημοσιογράφους το πρωί του Σαββάτου, ο Ισπανός πρωθυπουργόςδήλωσε ότικαι η προστασία των κατοικημένων περιοχών, προειδοποίησε όμως ότι «μας περιμένουν δύσκολες ώρες».Εν τω μεταξύ, η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης,, προειδοποίησε ότι η αναμενόμενη αλλαγή στις καιρικές συνθήκες θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση της μεγάλης πυρκαγιάς που πλήττει την περιοχή της πρωτεύουσας.Έκανε μάλιστα λόγο σε δηλώσεις της για «, σε αντίθεση με οτιδήποτε έχουμε δει ποτέ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ χειρότερες συνθήκες τις επόμενες ώρες».Όσον αφορά τον καιρό, στην πληγείσα περιοχή, αλλά ενδέχεται να μην είναι αρκετή για να έχει κάποιο αποτέλεσμα.Στις Αρχές έχει σημάνει συναγερμός. Νοσοκομεία είναι σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο με εκατοντάδες κλίνες, δρόμοι ανοίγουν και κλείνουν συνεχώς ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ ενεργοποιούνται και ευεργετικές διατάξεις όπως η τετραήμερη άδεια μετ’ αποδοχών για όσους δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στον χώρο εργασίας τους λόγω των πυρκαγιών.Οριακή βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα των μετώπων στη Γαλλία, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας περισσότερο, αλλά οι Αρχές τονίζουν ότι απέχουμε ακόμη πολύ από τα μιλάμε για κατάσβεση.Το υπουργείο Εσωτερικών στη Γαλλία αναφέρει ότι. Πολλοί διαμένουν προσωρινά σε στάδια και γυμναστήρια.Μόνο μέσα στη νύχτα απομακρύνθηκαν σχεδόν 60.000 άτομα από πόλεις στα δυτικά προάστια του Μπορντό, στην επαρχία Ζιρόντ. Δημοσιογράφος του BBC που βρίσκεται σε διακοπές στην περιοχή περιγράφει έναν «τοίχο από πορτοκαλί φλόγες», λέγοντας λέει ότι είχε μόλις 30 λεπτά για να διαφύγει.Ο δυτικός άνεμος είναι το κύριο πρόβλημα, καθώςΠέρα από τη βοήθεια από το εξωτερικό, η Γαλλία έχει ρίξει στη μάχη και ένα A400, το στρατιωτικό μεταγωγικό που μπορεί να μετασκευαστεί αεροσκάφος πυρόσβεσης με επιβραδυντικό.Στη Γαλλία από την αρχή του έτους έχουν καεί, σχεδόν το 40% από τα οποία ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό.Εν τω μεταξύ η υπουργός Διεθνών Συνεργασιών, Ελεονόρ Καρουά, με δηλώσεις της στο BBC, ζήτησε από τους τουρίστες, αλλά να είναι σε εγρήγορση για πληροφορίες που αφορούν τις φωτιές.Παραδέχτηκε ότι η κατάσταση είναι «αρκετά χειρότερη» από το 2022, η οποία ήταν η χειρότερη χρονιά της Γαλλίας όσον αφορά τις πυρκαγιές.