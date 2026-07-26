Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Της Παρασκευής Οσιομάρτυρος, του Αγίου Ερμολάου Ιερομάρτυρος και της Αγίας Ωραιοζήλης Μάρτυρος είναι σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου.

Ποιοι γιορτάζουν

Ερμόλαος, Ερμολία, Λία

Παρασκευή, Εύη, Εβίτα, Βούλα, Βιβή, Βέτη, Βέττη, Παρασκευούλα, Πάρις, Βίβιαν, Παρασκευάς, Πάρης, Πάρις

Έρση

Ωραιοζήλη, Ωραιοζηλία, Ζήλια, Ζήλη, Ζέλια

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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