Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣε επιφυλακή οι αρμόδιες υπηρεσίες για τις πυρκαγιές - Ενεργοποιείται το σχέδιο «Αστραπή»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε επιφυλακή οι αρμόδιες υπηρεσίες για τις πυρκαγιές - Ενεργοποιείται το σχέδιο «Αστραπή»

 26.07.2026 - 07:39
Σε επιφυλακή οι αρμόδιες υπηρεσίες για τις πυρκαγιές - Ενεργοποιείται το σχέδιο «Αστραπή»

Σε αυξημένη επιφυλακή θα παραμείνουν μέχρι το τέλος Ιουλίου οι αρμόδιες υπηρεσίες, δήλωσε ο Γενικός Συντονιστής Πυρκαγιών, Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, σημείωσε πως παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, αναμένεται νέα άνοδος από την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ οι άνεμοι που επικρατούν σε ορισμένες περιοχές διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Ο κ. Λογγίνος πρόσθεσε μάλιστα ότι οι καιρικές συνθήκες αξιολογούνται συνεχώς σε συνεργασία με το Τμήμα Μετεωρολογίας, ώστε οι υπηρεσίες να διατηρούνται σε ετοιμότητα.

Ο αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανέφερε επίσης, ότι πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό δοκιμή επιχειρησιακής ετοιμότητας, με την ενεργοποίηση του σχεδίου «Αστραπή» σε επίπεδο γκρίζου συναγερμού και την κλήση του προσωπικού να προσέλθει αμέσως στους πυροσβεστικούς σταθμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποτελέσματα ήταν «εξαιρετικά», καθώς μέσα σε μισή ώρα ανταποκρίθηκε πέραν του 85% του προσωπικού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ανάρτηση Κύπριας γιαγιάς στα social media που δίχασε - «Ζητούσα βοήθεια...»
Συναγερμός στις Αρχές: Λουόμενος παρασύρθηκε από τα κύματα - Σωτήρια επέμβαση από ναυαγοσώστες
Δύσκολες ώρες για πασίγνωστο ηθοποιό – Έφυγε από τη ζωή αγαπημένο του πρόσωπο
Ταξίδια: 17 μέρη που μοιάζουν εξωπραγματικά – Κι όμως βρίσκονται στην Ευρώπη - Δες τη λίστα που έγινε viral – Φωτογραφίες
«Τρύπια» η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες της Κύπρου - Κλειστοί πύργοι στην καρδιά του καλοκαιριού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έπεσε με βαν στο πλήθος και παρέσυρε στον θάνατο ένα πρόσωπο - Φονική επίθεση σε pride στο Βερολίνο

 26.07.2026 - 07:33
Επόμενο άρθρο

Κρύβει... εκπλήξεις το καιρικό μενού - Σε ποιες περιοχές θα πέσουν βροχές και πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

 26.07.2026 - 07:42
Ώρα Κυπριακού: Από το Κραν Μοντανά στην επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο-Η διπλωματική στρατηγική του Νίκου Χριστοδουλίδη και η νέα κινητικότητα

Ώρα Κυπριακού: Από το Κραν Μοντανά στην επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο-Η διπλωματική στρατηγική του Νίκου Χριστοδουλίδη και η νέα κινητικότητα

Εννέα χρόνια μετά το ναυάγιο της Διάσκεψης για την Κύπρο στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, το Κυπριακό βρίσκεται ξανά σε μια κρίσιμη καμπή. Εκείνο το ξημέρωμα της 7ης Ιουλίου 2017, όταν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωνε την αποτυχία της διαδικασίας, η αίσθηση που κυριάρχησε ήταν πως χάθηκε ίσως η σημαντικότερη ευκαιρία των τελευταίων δεκαετιών για επίτευξη συνολικής συμφωνίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ώρα Κυπριακού: Από το Κραν Μοντανά στην επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο-Η διπλωματική στρατηγική του Νίκου Χριστοδουλίδη και η νέα κινητικότητα

Ώρα Κυπριακού: Από το Κραν Μοντανά στην επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο-Η διπλωματική στρατηγική του Νίκου Χριστοδουλίδη και η νέα κινητικότητα

  •  26.07.2026 - 07:20
Σε επιφυλακή οι αρμόδιες υπηρεσίες για τις πυρκαγιές - Ενεργοποιείται το σχέδιο «Αστραπή»

Σε επιφυλακή οι αρμόδιες υπηρεσίες για τις πυρκαγιές - Ενεργοποιείται το σχέδιο «Αστραπή»

  •  26.07.2026 - 07:39
Μαχαιροφορία, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και ναρκωτικά - Συνέλαβαν 9 πρόσωπα σε μια νύχτα

Μαχαιροφορία, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και ναρκωτικά - Συνέλαβαν 9 πρόσωπα σε μια νύχτα

  •  26.07.2026 - 07:56
Έπεσε με βαν στο πλήθος και παρέσυρε στον θάνατο ένα πρόσωπο - Φονική επίθεση σε pride στο Βερολίνο

Έπεσε με βαν στο πλήθος και παρέσυρε στον θάνατο ένα πρόσωπο - Φονική επίθεση σε pride στο Βερολίνο

  •  26.07.2026 - 07:33
Από τον καφέ μέχρι το κοκτέιλ: Ο λογαριασμός για μια μέρα σε Πρωταρά, Αγία Νάπα, Λεμεσό και Λατσί

Από τον καφέ μέχρι το κοκτέιλ: Ο λογαριασμός για μια μέρα σε Πρωταρά, Αγία Νάπα, Λεμεσό και Λατσί

  •  26.07.2026 - 07:23
Αυξανόμενη η παρουσία του λαγοκέφαλου στις κυπριακές θάλασσες - Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει

Αυξανόμενη η παρουσία του λαγοκέφαλου στις κυπριακές θάλασσες - Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει

  •  26.07.2026 - 07:26
Κρύβει... εκπλήξεις το καιρικό μενού - Σε ποιες περιοχές θα πέσουν βροχές και πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Κρύβει... εκπλήξεις το καιρικό μενού - Σε ποιες περιοχές θα πέσουν βροχές και πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

  •  26.07.2026 - 07:42
Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  26.07.2026 - 07:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα