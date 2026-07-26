Σε επιφυλακή οι αρμόδιες υπηρεσίες για τις πυρκαγιές - Ενεργοποιείται το σχέδιο «Αστραπή»

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, σημείωσε πως παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, αναμένεται νέα άνοδος από την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ οι άνεμοι που επικρατούν σε ορισμένες περιοχές διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Ο κ. Λογγίνος πρόσθεσε μάλιστα ότι οι καιρικές συνθήκες αξιολογούνται συνεχώς σε συνεργασία με το Τμήμα Μετεωρολογίας, ώστε οι υπηρεσίες να διατηρούνται σε ετοιμότητα.

Ο αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανέφερε επίσης, ότι πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό δοκιμή επιχειρησιακής ετοιμότητας, με την ενεργοποίηση του σχεδίου «Αστραπή» σε επίπεδο γκρίζου συναγερμού και την κλήση του προσωπικού να προσέλθει αμέσως στους πυροσβεστικούς σταθμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποτελέσματα ήταν «εξαιρετικά», καθώς μέσα σε μισή ώρα ανταποκρίθηκε πέραν του 85% του προσωπικού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ