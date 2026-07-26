Κρύβει... εκπλήξεις το καιρικό μενού - Σε ποιες περιοχές θα πέσουν βροχές και πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα αρχικά, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά, κυρίως στα δυτικά, θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές νοτίως του Τροόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 3, και στο βόρειο μισό κυρίως βόρειοι, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και τοπικά στα νότια το απόγευμα μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και αρχικά στα δυτικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο, για να ανέλθει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.