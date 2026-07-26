Αυξανόμενη η παρουσία του λαγοκέφαλου στις κυπριακές θάλασσες - Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει

Σε ενημερωτική ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι, παρότι το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, καθώς το ψάρι διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρές σιαγόνες που μοιάζουν με ράμφος και μπορούν να προκαλέσουν βαθιά τραύματα.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση δαγκώματος

Η Κ.Ο.Ν. συνιστά τα εξής βήματα πρώτων βοηθειών:

Ξεπλύνετε αμέσως το τραύμα με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι.

Μην χρησιμοποιήσετε θαλασσινό νερό για τον καθαρισμό του τραύματος.

Μην εφαρμόσετε τοπικά αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού.

Ασκείστε συνεχή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί για να σταματήσει η αιμορραγία.

Αν η αιμορραγία είναι έντονη, ανασηκώστε το τραυματισμένο μέλος πάνω από το επίπεδο της καρδιάς.

Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια, καθώς ενδέχεται να χρειαστούν ράμματα ή αντιτετανική προστασία.

Εάν βρίσκεστε σε απομακρυσμένη περιοχή, καλέστε αμέσως το 112, παρέχετε τις πρώτες βοήθειες και περιμένετε την άφιξη εξειδικευμένης βοήθειας.

Προσοχή στην κατανάλωση

Η Κ.Ο.Ν. υπενθυμίζει επίσης ότι ο λαγοκέφαλος δεν πρέπει να καταναλώνεται, καθώς περιέχει νευροτοξίνη που μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία.

Με την ενημέρωση αυτή, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής καλεί τους λουόμενους, τους ψαράδες και γενικότερα όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να γνωρίζουν τα βασικά μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση επαφής με το συγκεκριμένο είδος ψαριού.