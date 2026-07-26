Από τον καφέ μέχρι το κοκτέιλ: Ο λογαριασμός για μια μέρα σε Πρωταρά, Αγία Νάπα, Λεμεσό και Λατσί

Μια καλοκαιρινή εξόρμηση στη θάλασσα αποτελεί για πολλούς την αγαπημένη συνήθεια των διακοπών και των Σαββατοκύριακων. Ωστόσο, το κόστος μιας ημέρας στην παραλία δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα καύσιμα της διαδρομής.

Ο πρωινός καφές, οι ξαπλώστρες, τα νερά, το μεσημεριανό γεύμα, τα παγωτά για τα παιδιά ή ακόμη και ένα κοκτέιλ πριν από την επιστροφή στο σπίτι, συνθέτουν έναν λογαριασμό που μπορεί να είναι αρκετά υψηλότερος από ό,τι υπολογίζει κανείς.

Το ThemaOnline συγκέντρωσε ενδεικτικές τιμές που συναντά σήμερα ένας λουόμενος στις δημοφιλέστερες παραλιακές περιοχές της Κύπρου – Πρωταρά, Αγία Νάπα, Λεμεσό και Λατσί – με στόχο να δώσει μια συνολική εικόνα του κόστους μιας καλοκαιρινής εξόρμησης.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την επιχείρηση, την τοποθεσία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο καφές... η πρώτη στάση της ημέρας

Για τους περισσότερους, η ημέρα ξεκινά με έναν freddo espresso ή freddo cappuccino. Στις παραλιακές περιοχές, η τιμή του κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ €4,50 και €6, ενώ στο Λατσί μπορεί να βρει κανείς λίγο χαμηλότερες τιμές.

Ξαπλώστρες και ομπρέλα

Η επιλογή οργανωμένης παραλίας συνεπάγεται και το αντίστοιχο κόστος για ξαπλώστρες και ομπρέλα

Σε αρκετές οργανωμένες παραλίες της Κύπρου, ένα σετ με δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα μπορεί να κοστίζει έως και €10, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι χρεώσεις παραμένουν χαμηλότερες. Σε ιδιωτικά beach clubs, ιδιαίτερα στις πρώτες σειρές δίπλα στη θάλασσα ή όταν παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες, το κόστος μπορεί να είναι αισθητά μεγαλύτερο.

Νερό και αναψυκτικά

Μπορεί να φαίνονται μικροέξοδα, ωστόσο μέσα σε μία ημέρα προσθέτουν ένα ακόμη ποσό στον συνολικό λογαριασμό.

Το μεσημεριανό ανεβάζει σημαντικά τον λογαριασμό

Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων αφορά συνήθως το γεύμα

Ένα club sandwich κυμαίνεται περίπου μεταξύ €11 και €16, ενώ ένα burger με πατάτες μπορεί να φτάσει τα €20 σε αρκετά beach bars και παραλιακά εστιατόρια.

Για όσους επιλέξουν ψάρι ή θαλασσινά, το κόστος αυξάνεται ακόμη περισσότερο, καθώς μια μερίδα μπορεί να ξεπεράσει τα €30, χωρίς να υπολογίζονται ποτά ή ορεκτικά.

Το κοκτέιλ ολοκληρώνει την έξοδο

Για πολλούς, μια καλοκαιρινή ημέρα ολοκληρώνεται με ένα ποτό δίπλα στη θάλασσα.

Οι τιμές στα κοκτέιλ κυμαίνονται συνήθως από €10 μέχρι €16, με την Αγία Νάπα να καταγράφει, κατά μέσο όρο, τις υψηλότερες τιμές λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης.

Πόσο κοστίζει τελικά μια ημέρα;

Για ένα ζευγάρι

Δύο καφέδες: €10

Δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα: €10

Δύο νερά: €4

Μεσημεριανό γεύμα: €45

Δύο κοκτέιλ: €26

Συνολικό ενδεικτικό κόστος: περίπου €95

Αν προστεθούν καύσιμα, ένας ακόμη καφές, παγωτό ή επιπλέον κατανάλωση κατά τη διάρκεια της ημέρας, το συνολικό ποσό μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τα €110.

Για μια τετραμελή οικογένεια

Καφέδες για τους γονείς: €10

Αναψυκτικά ή χυμοί για τα παιδιά: €16

Δύο σετ ξαπλωστρών με ομπρέλες: €20

Μεσημεριανό γεύμα: €80

Τέσσερα παγωτά: €16

Συνολικό ενδεικτικό κόστος: €140 έως €160

Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα καύσιμα της διαδρομής ούτε τυχόν επιπλέον αγορές ή δραστηριότητες, όπως θαλάσσια σπορ.

Η εικόνα

Από τις ενδεικτικές τιμές προκύπτει ότι το κόστος μιας ημέρας στη θάλασσα μπορεί να διαφέρει αισθητά ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές κάθε επισκέπτη.

Το Λατσί εμφανίζεται γενικά ως η πιο οικονομική επιλογή από τις τέσσερις περιοχές, ενώ η Αγία Νάπα και ορισμένα παραλιακά σημεία της Λεμεσού καταγράφουν υψηλότερες χρεώσεις, κυρίως σε ποτά και γεύματα.

Παράλληλα, υπάρχουν και πιο οικονομικές λύσεις για όσους επιλέξουν να μεταφέρουν δικό τους εξοπλισμό, να προμηθευτούν νερό και σνακ από υπεραγορές ή να αποφύγουν την κατανάλωση σε beach bars.

Σε κάθε περίπτωση, μια απλή καλοκαιρινή εξόρμηση στη θάλασσα αποτελεί πλέον μια έξοδο που απαιτεί προγραμματισμό, ιδιαίτερα για τις οικογένειες, καθώς ο συνολικός λογαριασμός μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τα €100 ακόμη και χωρίς ιδιαίτερες υπερβολές.