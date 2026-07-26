Μαχαιροφορία, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και ναρκωτικά - Συνέλαβαν 9 πρόσωπα σε μια νύχτα

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη εννέα προσώπων για αδικήματα όπως, μαχαιροφορία, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη κατοχή περιουσίας, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, κά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 727 οδηγοί και 372 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 102 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 23 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 323 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 18 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 90 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 22 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 453 έλεγχοι αλκοόλης, όπου προέκυψαν 38 καταγγελίες, ενώ πέντε οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.