Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΜακρόν για πυρκαγιές: «Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον την ώρα που φλόγες δοκιμάζουν τη Γαλλία»
ΔΙΕΘΝΗ

Μακρόν για πυρκαγιές: «Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον την ώρα που φλόγες δοκιμάζουν τη Γαλλία»

 25.07.2026 - 22:17
Μακρόν για πυρκαγιές: «Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον την ώρα που φλόγες δοκιμάζουν τη Γαλλία»

Την δέσμευση ότι η γαλική κυβέρνηση θα είναι δίπλα στους πολίτες που δοκιμάζονται από τις μεγάλες φωτιές στην Γαλλία, έδωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Αυτές τις ώρες που οι φλόγες δοκιμάζουν σκληρά τη χώρα μας, η Γαλλία αποκαλύπτει αυτό που είναι: ένας ενωμένος λαός, που στηρίζει ο ένας τον άλλον. Ευχαριστούμε τους πυροσβέστες μας, τον στρατό μας, τις δυνάμεις πολιτικής ασφάλειας, τους χωροφύλακες και τους αστυνομικούς μας, καθώς και τους αγρότες και τους επιχειρηματίες, οι οποίοι με τη δέσμευσή τους και το θάρρος τους, μάχονται αδυσώπητα τις πυρκαγιές. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί» διαβεβαίωσε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Μαζί με τους κατοίκους, όλες τις πληγείσες οικογένειες και τους εκτοπισμένους, την ευημερία των οποίων σκεφτόμαστε, το Έθνος είναι πλήρως αφοσιωμένο. Δήμαρχοι, τοπικοί αιρετοί αξιωματούχοι και κρατικές υπηρεσίες, νομάρχες και προσωπικό νομαρχιών βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουν, να υποστηρίξουν και να προετοιμαστούν για το μέλλον. Μπορούν να βασίζονται στην ακλόνητη υποστήριξη της Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε τη Ρουμανία, την Κροατία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, την Ελβετία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία για την ανεκτίμητη υποστήριξή τους. Αυτή είναι η Ευρώπη. Σε δύσκολες στιγμές, επιδεικνύει την αλληλεγγύη πάνω στην οποία βασίζεται», πρόσθεσε.

Λεοκορνί: Έρχονται δύσκολες ώρες

«Δύσκολες ώρες» αναμένονται στη Ζιρόντ λόγω των καιρικών συνθηκών, προειδοποίησε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Η ξαφνική αλλαγή των καιρικών συνθηκών εδώ έχει αλλάξει ριζικά τη δυναμική της πυρκαγιάς. Μετά από μια μικρή βελτίωση χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, η πρόγνωση είναι και πάλι δυσμενής. Οι επόμενες ώρες θα μπορούσαν να είναι δύσκολες», προειδοποίησε στο X.

 

«Οι επίγειες δυνάμεις των πυροσβεστών έχουν ανακατανεμηθεί μαζικά στα νοτιοδυτικά, προκειμένου να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας εκεί που η κατάσταση είναι πιο κρίσιμη. 1400 πυροσβέστες, 1500 στρατιωτικοί και 1700 άνδρες των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας έχουν πλέον εμπλακεί στην καταπολέμηση των πυρκαγιών, στην προστασία του πληθυσμού και στην ασφάλεια των περιοχών που εκκενώθηκαν», ανέφερε.

Νωρίτερα, οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση πολλών κοινοτήτων, απομακρύνοντας από τις εστίες τους και τα τουριστικά καταλύματά περίπου 200.000 ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, οι φλόγες απέχουν περίπου 30 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Η κυβέρνηση ζητά να περιοριστούν οι σιδηροδρομικές και οι οδικές μετακινήσεις στην περιοχή. Το αεροδρόμιο του Μπορντό παραμένει ανοιχτό αλλά τα δρομολόγια των τρένων και των λεωφορείων προς αυτό έχουν επηρεαστεί, ανέφερε στον ιστότοπό της.

«Έφυγα χωρίς τίποτα απολύτως, μόνο με τα δύο μικρά παιδιά», είπε η 71χρονη Μπερναντέτ, που μαζί με τους εγγονούς της εγκατέλειψαν το σπίτι της στα παράλια μέσα στη νύχτα. Τώρα έχει βρει καταφύγιο σε ένα συνεδριακό κέντρο του Μπορντό που μετατράπηκε σε καταφύγιο για τους «πρόσφυγες της φωτιάς». «Ξέχασα πολλά πράγματα, τα φάρμακα για τα μάτια μου, τα πάντα», πρόσθεσε.

Δραματικές ώρες και στη Μαδρίτη

Παρόμοιες είναι οι ιστορίες και των χιλιάδων ανθρώπων που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην περιφέρεια της Μαδρίτης και την Άβιλα της Ισπανίας.

«Είδα καπνούς να υψώνονται στον ουρανό. Τότε κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Νομίζω ότι όλοι πανικοβληθήκαμε. Μετά, λάβαμε ένα μήνυμα που μας έλεγε να ετοιμαστούμε, να πάρουμε ό,τι πολύτιμο μπορούσαμε να μεταφέρουμε, ό,τι ήταν σημαντικό. Πήρα τη γάτα μου και έφυγα» είπε η 60χρονη Ροντίκα από την κωμόπολη Φρεσνεδίγιας δε λα Ολίβα.

Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας Μόνικα Γκαρθία κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις δραστηριότητες στο ύπαιθρο, λόγω των καπνών. «Αν βγείτε έξω και υπάρχει καπνός ή στάχτες, να φοράτε μάσκα», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Στη Ζιρόντ της Γαλλίας πάντως, οι αρχές επέτρεψαν σε 3.000 ανθρώπους να επιστρέψουν απόψε στα σπίτια τους, σε τομείς που θεωρείται ότι «έχουν σταθεροποιηθεί πλήρως», όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ζιλ Κλαβρέλ. Η επιστροφή θα ξεκινήσει στις 21.00 (ώρα Ελλάδας) και αφορά την πόλη Μπισκαρός, μολονότι η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο στην περιοχή.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ανάρτηση Κύπριας γιαγιάς στα social media που δίχασε - «Ζητούσα βοήθεια...»
Συναγερμός στις Αρχές: Λουόμενος παρασύρθηκε από τα κύματα - Σωτήρια επέμβαση από ναυαγοσώστες
Δύσκολες ώρες για πασίγνωστο ηθοποιό – Έφυγε από τη ζωή αγαπημένο του πρόσωπο
Ταξίδια: 17 μέρη που μοιάζουν εξωπραγματικά – Κι όμως βρίσκονται στην Ευρώπη - Δες τη λίστα που έγινε viral – Φωτογραφίες
«Τρύπια» η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες της Κύπρου - Κλειστοί πύργοι στην καρδιά του καλοκαιριού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έξαλλη η Κέιτ Πέρι με τον Λευκό Οίκο γιατί χρησιμοποίησε τραγούδι της σε βίντεο με βομβαρδισμούς στο Ιράν

 25.07.2026 - 21:54
ΠτΔ: Οι δικές μας ενέργειες οδήγησαν στο διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό

ΠτΔ: Οι δικές μας ενέργειες οδήγησαν στο διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό

Η στρατηγική που ακολουθούμε έχει οδηγήσει στο διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συναντήθηκε στην Αθήνα, με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος σημείωσε ότι η Ελλάδα στέκεται πάντα εμπράκτως στο πλευρό της Κύπρου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Οι δικές μας ενέργειες οδήγησαν στο διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό

ΠτΔ: Οι δικές μας ενέργειες οδήγησαν στο διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό

  •  25.07.2026 - 13:00
Επικαιροποίηση του πλαισίου λύσης που κατέθεσε στο Κραν Μοντανά θα επιδιώξει ο Γκουτέρες

Επικαιροποίηση του πλαισίου λύσης που κατέθεσε στο Κραν Μοντανά θα επιδιώξει ο Γκουτέρες

  •  25.07.2026 - 20:56
Κατάρρευση περίφραξης πολυκατοικίας στον Άγιο Δομέτιο: «Δεν φαίνεται να υπήρχαν μέτρα προστασίας» - Διορίστηκε πραγματογνώμονας

Κατάρρευση περίφραξης πολυκατοικίας στον Άγιο Δομέτιο: «Δεν φαίνεται να υπήρχαν μέτρα προστασίας» - Διορίστηκε πραγματογνώμονας

  •  25.07.2026 - 11:28
Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λάρνακα: «Μπλόκο» σε πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης και τέσσερις συλλήψεις - Δείτε φωτογραφίες

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Λάρνακα: «Μπλόκο» σε πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης και τέσσερις συλλήψεις - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.07.2026 - 13:41
Αποκαλυπτικός ο Φειδίας Παναγιώτου - «Ξύπνησα και είχα 8 αναπάντητες από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη» - Τι συνέβη

Αποκαλυπτικός ο Φειδίας Παναγιώτου - «Ξύπνησα και είχα 8 αναπάντητες από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη» - Τι συνέβη

  •  25.07.2026 - 16:17
Δύσκολες ώρες σε Ισπανία και Γαλλία: Η φωτιά σχημάτισε μέτωπο 200 χιλιομέτρων στη Μαδρίτη, 270.000 άνθρωποι άφησαν τα σπίτια τους

Δύσκολες ώρες σε Ισπανία και Γαλλία: Η φωτιά σχημάτισε μέτωπο 200 χιλιομέτρων στη Μαδρίτη, 270.000 άνθρωποι άφησαν τα σπίτια τους

  •  25.07.2026 - 18:19
Νέα απάτη στην Κύπρο: Έτσι προσπαθούν να σας... αρπάξουν τον λογαριασμό - Τι να προσέξετε

Νέα απάτη στην Κύπρο: Έτσι προσπαθούν να σας... αρπάξουν τον λογαριασμό - Τι να προσέξετε

  •  25.07.2026 - 19:24
Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη πτήσεων σε νέο και εντυπωσιακό προορισμό - Λεπτομέρειες

Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη πτήσεων σε νέο και εντυπωσιακό προορισμό - Λεπτομέρειες

  •  25.07.2026 - 12:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα