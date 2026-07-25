Μακρόν για πυρκαγιές: «Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον την ώρα που φλόγες δοκιμάζουν τη Γαλλία»

«Αυτές τις ώρες που οι φλόγες δοκιμάζουν σκληρά τη χώρα μας, η Γαλλία αποκαλύπτει αυτό που είναι: ένας ενωμένος λαός, που στηρίζει ο ένας τον άλλον. Ευχαριστούμε τους πυροσβέστες μας, τον στρατό μας, τις δυνάμεις πολιτικής ασφάλειας, τους χωροφύλακες και τους αστυνομικούς μας, καθώς και τους αγρότες και τους επιχειρηματίες, οι οποίοι με τη δέσμευσή τους και το θάρρος τους, μάχονται αδυσώπητα τις πυρκαγιές. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί» διαβεβαίωσε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Μαζί με τους κατοίκους, όλες τις πληγείσες οικογένειες και τους εκτοπισμένους, την ευημερία των οποίων σκεφτόμαστε, το Έθνος είναι πλήρως αφοσιωμένο. Δήμαρχοι, τοπικοί αιρετοί αξιωματούχοι και κρατικές υπηρεσίες, νομάρχες και προσωπικό νομαρχιών βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να προστατεύσουν, να υποστηρίξουν και να προετοιμαστούν για το μέλλον. Μπορούν να βασίζονται στην ακλόνητη υποστήριξη της Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε τη Ρουμανία, την Κροατία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, την Ελβετία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία για την ανεκτίμητη υποστήριξή τους. Αυτή είναι η Ευρώπη. Σε δύσκολες στιγμές, επιδεικνύει την αλληλεγγύη πάνω στην οποία βασίζεται», πρόσθεσε.

Λεοκορνί: Έρχονται δύσκολες ώρες

«Δύσκολες ώρες» αναμένονται στη Ζιρόντ λόγω των καιρικών συνθηκών, προειδοποίησε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Η ξαφνική αλλαγή των καιρικών συνθηκών εδώ έχει αλλάξει ριζικά τη δυναμική της πυρκαγιάς. Μετά από μια μικρή βελτίωση χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, η πρόγνωση είναι και πάλι δυσμενής. Οι επόμενες ώρες θα μπορούσαν να είναι δύσκολες», προειδοποίησε στο X.

«Οι επίγειες δυνάμεις των πυροσβεστών έχουν ανακατανεμηθεί μαζικά στα νοτιοδυτικά, προκειμένου να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας εκεί που η κατάσταση είναι πιο κρίσιμη. 1400 πυροσβέστες, 1500 στρατιωτικοί και 1700 άνδρες των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας έχουν πλέον εμπλακεί στην καταπολέμηση των πυρκαγιών, στην προστασία του πληθυσμού και στην ασφάλεια των περιοχών που εκκενώθηκαν», ανέφερε.

Νωρίτερα, οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση πολλών κοινοτήτων, απομακρύνοντας από τις εστίες τους και τα τουριστικά καταλύματά περίπου 200.000 ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, οι φλόγες απέχουν περίπου 30 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Η κυβέρνηση ζητά να περιοριστούν οι σιδηροδρομικές και οι οδικές μετακινήσεις στην περιοχή. Το αεροδρόμιο του Μπορντό παραμένει ανοιχτό αλλά τα δρομολόγια των τρένων και των λεωφορείων προς αυτό έχουν επηρεαστεί, ανέφερε στον ιστότοπό της.

«Έφυγα χωρίς τίποτα απολύτως, μόνο με τα δύο μικρά παιδιά», είπε η 71χρονη Μπερναντέτ, που μαζί με τους εγγονούς της εγκατέλειψαν το σπίτι της στα παράλια μέσα στη νύχτα. Τώρα έχει βρει καταφύγιο σε ένα συνεδριακό κέντρο του Μπορντό που μετατράπηκε σε καταφύγιο για τους «πρόσφυγες της φωτιάς». «Ξέχασα πολλά πράγματα, τα φάρμακα για τα μάτια μου, τα πάντα», πρόσθεσε.

Δραματικές ώρες και στη Μαδρίτη

Παρόμοιες είναι οι ιστορίες και των χιλιάδων ανθρώπων που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην περιφέρεια της Μαδρίτης και την Άβιλα της Ισπανίας.

«Είδα καπνούς να υψώνονται στον ουρανό. Τότε κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Νομίζω ότι όλοι πανικοβληθήκαμε. Μετά, λάβαμε ένα μήνυμα που μας έλεγε να ετοιμαστούμε, να πάρουμε ό,τι πολύτιμο μπορούσαμε να μεταφέρουμε, ό,τι ήταν σημαντικό. Πήρα τη γάτα μου και έφυγα» είπε η 60χρονη Ροντίκα από την κωμόπολη Φρεσνεδίγιας δε λα Ολίβα.

Η υπουργός Υγείας της Ισπανίας Μόνικα Γκαρθία κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις δραστηριότητες στο ύπαιθρο, λόγω των καπνών. «Αν βγείτε έξω και υπάρχει καπνός ή στάχτες, να φοράτε μάσκα», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Στη Ζιρόντ της Γαλλίας πάντως, οι αρχές επέτρεψαν σε 3.000 ανθρώπους να επιστρέψουν απόψε στα σπίτια τους, σε τομείς που θεωρείται ότι «έχουν σταθεροποιηθεί πλήρως», όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ζιλ Κλαβρέλ. Η επιστροφή θα ξεκινήσει στις 21.00 (ώρα Ελλάδας) και αφορά την πόλη Μπισκαρός, μολονότι η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο στην περιοχή.

ΠΗΓΗ: CNN.gr