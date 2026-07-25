Κρήτη: Τραγωδία στην άσφαλτο - Νεκρός 25χρονος συνεπιβάτης μηχανής

Το δυστύχημα συνέβη όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί συγκρούστηκε με σφοδρότητα με επιβατικό όχημα, υπό συνθήκες που ακόμα παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο βίαιη που είχε ως αποτέλεσμα τον ακαριαίο, τραγικό θάνατο του 25χρονου συνεπιβάτη της μηχανής.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατο του 25χρονου. Παράλληλα, παρέλαβαν τον οδηγό του δίκυκλου, ο οποίος έφερε τραύματα, και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου προκειμένου να υποβληθεί σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να του παρασχεθεί η κατάλληλη φροντίδα.

Δυνάμεις της Αστυνομίας έκλεισαν το ρεύμα κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση της επιχείρησης και ξεκίνησαν τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση βρίσκονται υπό πλήρη διερεύνηση από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές.

ΠΗΓΗ: CNN.gr