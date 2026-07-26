Βερολίνο: Αυτός είναι ο 21χρονος που αναζητείται για την επίθεση στο Pride

Σύμφωνα με το BBC, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, μετά την επίθεση που άφησε πίσω της έναν νεκρό και 16 τραυματίες.

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του υπόπτου

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος είναι ο 21χρονος Abdul B., τον οποίο περιγράφει ως άνδρα με λεπτή σωματική διάπλαση και μαύρα μαλλιά. Την ώρα της επίθεσης φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο νεαρός παραμένει ασύλληπτος, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα ή περισσότερα άτομα εγκατέλειψαν το όχημα μετά την επίθεση και διέφυγαν. Παράλληλα, η αστυνομία αναφέρει ότι ο 21χρονος φέρεται να έχει ισλαμιστικές διασυνδέσεις, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Ένας νεκρός και 16 τραυματίες

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 τοπική ώρα στο πάρκο Tiergarten, κοντά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση του Pride. Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι 16 να τραυματιστούν. Αρκετοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ερευνώνται και επιθέσεις με μαχαίρι

Σε νεότερη ενημέρωσή της, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και από μαχαίρι κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι επιθέσεις με αιχμηρό αντικείμενο συνδέονται με την πρόσκρουση του αυτοκινήτου ή αποτελούν ξεχωριστό μέρος της ίδιας επίθεσης.

Οι αντιδράσεις

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτή πράξη» και διαβεβαίωσε ότι οι αρχές θα διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ, έκανε λόγο για «επίθεση εναντίον της ελεύθερης και ανοιχτής κοινωνίας μας», ενώ το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 21χρονου συνεχίζεται.

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος