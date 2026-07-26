Νέος ιός: Τρέφεται με το αίμα σου για μια βδομάδα χωρίς να το καταλάβεις και σου αφήνει μια σπάνια και θανατηφόρα ασθένεια

Ανάμεσα στις ασθένειες που μπορούν να μεταδώσουν τα τσιμπούρια, μία ξεχωρίζει για το πόσο εύκολα ξεγλιστρά από τη διάγνωση: ο ιός Bourbon. Μια ομάδα ερευνητών στο Stony Brook Medicine, ένα πανεπιστημιακό κέντρο υγείας στη Νέα Υόρκη, επιβεβαίωσε πρόσφατα το πρώτο κρούσμα του ιού στην πολιτεία. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Οι ερευνητές ταυτοποίησαν το κρούσμα τον Απρίλιο του 2026, αξιοποιώντας μια μελέτη σε 107 άτομα που εμφάνισαν συμπτώματα ασθενειών μεταδιδόμενων από τσιμπούρια -συμπεριλαμβανομένου του πυρετού- μεταξύ 2019 και 2024.

Οι αναλύσεις στα δείγματα αίματος που έγιναν στο Τμήμα Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης έδειξαν ότι δύο περιστατικά έφεραν αντισώματα για τον ιό Bourbon. Σε μία από τις περιπτώσεις καταγράφηκε τετραπλάσια αύξηση αυτών των αντισωμάτων, γεγονός που σύμφωνα με τους ερευνητές υποδηλώνει σοβαρή ή πολύ πρόσφατη λοίμωξη.

«Αυτό το μεμονωμένο περιστατικό ήταν αναμφίβολα ο ιός Bourbon. Μέσα σε διάστημα ενός μηνός, οι τίτλοι των αντισωμάτων αυξήθηκαν οκτώ φορές. Ο ασθενής εμφάνισε ιδιαίτερα σοβαρά συμπτώματα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί», δήλωσε ο Λουίς Μάρκος, επικεφαλής της μελέτης και διευθυντής της Κλινικής Ασθενειών Μεταδιδόμενων από Τσιμπούρια στο Πανεπιστήμιο Stony Brook.

Τα συμπτώματα έμοιαζαν τόσο πολύ με τη νόσο Lyme (Λάιμ), που ο ασθενής διαγνώστηκε αρχικά με αυτήν και έλαβε αγωγή με δοξυκυκλίνη -τυπική θεραπεία για τη Lyme. Ωστόσο, όπως γράφει το Discover Wildlife, το φάρμακο δεν είχε κανένα αποτέλεσμα.

Τι είναι ο ιός Bourbon;

Ο ιός αυτός μεταδίδεται μέσω του τσιμπουριού lone star («μεταξωτό» ή «μοναχικό αστέρι» - Amblyomma americanum), το τσίμπημα του οποίου είναι εντελώς ανώδυνο και συχνά περνά απαρατήρητο. Μπορεί να παραμείνει προσκολλημένο στο δέρμα του ξενιστή έως και επτά ημέρες, μέχρι να φουσκώσει εντελώς από το αίμα.

Το συγκεκριμένο τσιμπούρι είναι ο «ένοχος» για μια σειρά από ασθένειες: το σύνδρομο alpha-gal (την αιφνίδια αλλεργία στο κόκκινο κρέας), την ερλιχίωση, τον ιό Heartland, το σύνδρομο STARI (εξάνθημα σχετιζόμενο με τσιμπούρια του Νότου) και την τουλαραιμία.

Κρούσματα του ιού Bourbon έχουν εντοπιστεί στις Μεσοδυτικές Πολιτείες, την Ανατολική Ακτή και τον Νότο των ΗΠΑ, αν και το CDC σημειώνει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία του και σε άλλα μέρη της χώρας.

Ο ιός αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 2014 σε έναν άνδρα από την Κομητεία Μπόρμπον (Bourbon County) του Κάνσας, ο οποίος τελικά κατέληξε. Έκτοτε έχουν εμφανιστεί ελάχιστα περιστατικά. Το 2017, μια 58χρονη γυναίκα στο Μισούρι πέθανε από τον ιό, αφού η διάγνωση καθυστέρησε δραματικά. Φέτος, καταγράφηκε ακόμα ένα θανατηφόρο περιστατικό στο Κάνσας, σε έναν 63χρονο άνδρα που έπασχε από διαβήτη.

Δύσκολος στον εντοπισμό

Οι περισσότερες ασθένειες που μεταδίδονται από τσιμπούρια στις ΗΠΑ αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Ο ιός Bourbon διαφέρει, κυρίως λόγω της σπανιότητάς του -ωστόσο οι ερευνητές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να γίνει πιο συχνός αυτό το καλοκαίρι αλλά και τα επόμενα χρόνια. Αν συμβεί αυτό, το μεγάλο «αγκάθι» θα είναι η διάγνωση: αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εμπορικά διαθέσιμο τεστ επιβεβαίωσης της λοίμωξης, δεν υπάρχει εμβόλιο, ούτε στοχευμένη θεραπεία.

«Υπάρχουν πάρα πολλά τσιμπούρια lone star στη Νέα Υόρκη και στα βορειοανατολικά, έχουμε πυκνούς πληθυσμούς και όταν κάποιος μολύνεται από τον ιό Bourbon, τα συμπτώματα μοιάζουν με εκείνα άλλων λοιμώξεων από τσιμπούρια», εξήγησε ο Λουίς Μάρκος. «Για τους λόγους αυτούς, ο ιός Bourbon είναι πιθανότατα πιο διαδεδομένος απ' όσο νομίζουμε στην περιοχή μας και άλλα κρούσματα απλά παραμένουν αδιάγνωστα».

Τσιμπούρι

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, κόπωση, εξάνθημα, πονοκέφαλο, πόνους στο σώμα και ναυτία -μια λίστα που συμπίπτει σχεδόν με κάθε άλλη ασθένεια που προκαλείται από τσιμπούρια.

«Χωρίς τον εντοπισμό της ακριβούς αιτίας μιας λοίμωξης, οι πιθανότητες να αναπτύξουμε ακριβή διαγνωστικά τεστ ή αποτελεσματικές θεραπείες είναι ελάχιστες. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να κατανοήσουμε πρώτα τις πραγματικές διαστάσεις του ιού στις περιοχές υψηλού κινδύνου», κατέληξε ο ειδικός.

ΠΗΓΗ: Έθνος