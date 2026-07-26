Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Προς 3η Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου" και αναφέρεται στην επικείμενη επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, ενώ γράφει ότι ο T/κ ηγέτης ξεκαθαρίζει ότι η επίσκεψη Γκουτέρες δεν είναι ούτε αποχαιρετισμός ούτε σημαίνει αυτόματη λύση. Προβάλλει και τον απόηχο και τις διαφορές ερμηνείες του πορίσματος για το videogate. Η "Α" σε άλλο ρεπορτάζ αναφέρει ότι η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποιεί για νέο ακραίο στάσιμο πληθωρισμό.

"Μια τελευταία ευκαιρία για λύση ομοσπονδίας" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του "Πολίτη" που αναφέρει ότι ο Γκουτέρες κλείνει τον κύκλο εκεί που τον άνοιξε το 2017 και προβάλλει σενάρια για το τι θα καταθέσει κατά την κάθοδό του στο νησί. Αλλού ο "Π" γράφει ότι οι αντιφάσεις για το videogate τροφοδοτούν την αμφισβήτηση. Προβάλλει και μια τραγική ιστορία από το 1974 με την οικογένεια αγνοουμένων να αναζητά τα οστά της μητέρας και των δύο μωρών της.

Ο "Φιλελεύθερος" τιτλοφορεί το κύριό του θέμα "Σενάρια Γκουτέρες σε θολό τοπίο" αναφέροντας ότι πρόκειται για ταξίδι με ρίσκο για τον ΓΓ και ότι κινείται μεταξύ του δικού του πλαισίου και των ιδεών Ολγκίν. Αναφορά γίνεται και στις περικοπές στο ρεύμα και στο τι επικρατεί ώστε η Κύπρος να μην έχει επάρκεια. Ο "Φ" προβάλλει και τις αφηγήσεις του ευρωβουλευτή Γ. Γεωργίου και το δημοσιογράφου Κ. Χατζηκώστα οι οποίοι ως παιδιά κατά την εισβολή βρήκαν καταφύγιο στην Ελλάδα.

Η "Χαραυγή" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Η κάθοδος Γκουτέρες φέρνει ελπίδες για επανεκκίνηση των συνομιλιών" και γράφει ότι συνεχίζονται οι επαφές σε διπλωματικό επίπεδο με την κοινωνία των πολιτών να είναι σε αναμονή. Αλλού γράφει ότι τα στοιχεία δείχνουν θεαματική μείωση των αποβλήτων για ταφή το 2025 και τριπλασιασμό των ανακυκλώσιμων υλικών στα Πράσινα Σημεία. Η "Χ" προβάλλει σε άλλο ρεπορτάζ τις ανησυχίες στην Πάφο για την σχεδιαζόμενη επέκταση του λιμανιού στο Λατσί.

Η αγγλόγλωσση ''Sunday Mail'' με τίτλο "Γαλλία και Ισπανία σε μάχη με τις πυρκαγιές" γράφει στο κύριό της θέμα ότι οι δασικές πυρκαγιές μαίνονται στις δύο χώρες με κατοίκους να απομακρύνονται από τις εστίες τους. Αλλού αναφέρει ότι μόνο ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου ψήφισε κατά των ελέγχων στα chat sites. Η εφημερίδα προβάλλει αλλού και την χθεσινή συνάντηση του ΠτΔ με τον 'Έλληνα Πρωθυπουργό και τις αποφάσεις για συντονισμό ενόψει της επίσκεψης Γκουτέρες.

Η εβδομαδιαία "Καθημερινή της Κυριακής" με τίτλο "Ευθύνες με ονοματεπώνυμο" αναφέρει στο κύριό της ρεπορτάζ ότι η Κύπρος είναι σε ενεργειακή ανασφάλεια και φιλοξενεί χρονικό για τις αποφάσεις που οδήγησαν σε μπλακ άουτ και στο ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Αναφέρει σε άλλο θέμα ότι το πόρισμα για το videogate έκλεισε την έρευνα αλλά όχι και τα ερωτήματα. Η εφημερίδα προβάλλει και συνέντευξη της διευθύντριας τ/κ περιουσιών για το πως το νέο σύστημα άλλαξε τη διαχείριση.

Η "Σημερινή της Κυριακής" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Όργιο μυστικής διπλωματίας της κοινωνίας των πολιτών με την Ολγκίν" γράφοντας ότι με δόλωμα την Αμμόχωστο και αντάλλαγμα την Τύμπου γίνεται μυστική διπλωματία με φόντο τη λογική έδαφος αντί αναγνώρισης. Αναφέρει αλλού ότι υπάρχει τρύπα στον νόμο για την ψηφιακή εκμετάλλευση ΑμεΑ. Η εφημερίδα σε άλλο ρεπορτάζ φιλοξενεί ρεπορτάζ για την ιδιωτική υγεία και την ολοκληρωμένη περίθαλψη από ιδιώτες επενδυτές.