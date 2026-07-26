Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΨάχνουν τον 24χρονο Κύριλλο Λάμπρου για κλοπή στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ψάχνουν τον 24χρονο Κύριλλο Λάμπρου για κλοπή στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες του

 26.07.2026 - 11:16
Ψάχνουν τον 24χρονο Κύριλλο Λάμπρου για κλοπή στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφίες του

Καταζητείται ο Κύριλλος Ζόρια Λάμπρου, 24 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά το αδίκημα της κλοπής που διαπράχθηκε στις 18/07/2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό  ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έτρεχε η Πυροσβεστική: Ξέσπασε πυρκαγιά μετά από βλάβη σε σπίτι στη Λευκωσία
Πέθανε ο διακεκριμένος ψυχίατρος, Θεόδωρος Μεγαλοοικονόμου - «Ανακούφισε, απελευθέρωσε και επανασυνέδεσε με τη ζωή ανθρώπους»
Μαχαιροφορία, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και ναρκωτικά - Συνέλαβαν 9 πρόσωπα σε μια νύχτα
Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Αυξανόμενη η παρουσία του λαγοκέφαλου στις κυπριακές θάλασσες - Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει
Από τον καφέ μέχρι το κοκτέιλ: Ο λογαριασμός για μια μέρα σε Πρωταρά, Αγία Νάπα, Λεμεσό και Λατσί

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Γυμνός εκατομμυριούχος influencer εισέβαλε σε καφέ και προκάλεσε αναστάτωση στη Μύκονο

 26.07.2026 - 11:01
Επόμενο άρθρο

Το μεγαλύτερο πλωτό γραφείο στον κόσμο επιπλέει: Έχει πισίνα, εστιατόριο και μπορεί να μετακομίσει

 26.07.2026 - 11:40
Ώρα Κυπριακού: Από το Κραν Μοντανά στην επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο-Η διπλωματική στρατηγική του Νίκου Χριστοδουλίδη και η νέα κινητικότητα

Ώρα Κυπριακού: Από το Κραν Μοντανά στην επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο-Η διπλωματική στρατηγική του Νίκου Χριστοδουλίδη και η νέα κινητικότητα

Εννέα χρόνια μετά το ναυάγιο της Διάσκεψης για την Κύπρο στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, το Κυπριακό βρίσκεται ξανά σε μια κρίσιμη καμπή. Εκείνο το ξημέρωμα της 7ης Ιουλίου 2017, όταν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωνε την αποτυχία της διαδικασίας, η αίσθηση που κυριάρχησε ήταν πως χάθηκε ίσως η σημαντικότερη ευκαιρία των τελευταίων δεκαετιών για επίτευξη συνολικής συμφωνίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ώρα Κυπριακού: Από το Κραν Μοντανά στην επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο-Η διπλωματική στρατηγική του Νίκου Χριστοδουλίδη και η νέα κινητικότητα

Ώρα Κυπριακού: Από το Κραν Μοντανά στην επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο-Η διπλωματική στρατηγική του Νίκου Χριστοδουλίδη και η νέα κινητικότητα

  •  26.07.2026 - 07:20
«Μια κομβική στιγμή στον δρόμο για τη λύση» - Νέα παρέμβαση Αβέρωφ πριν την κάθοδο Γκουτέρες

«Μια κομβική στιγμή στον δρόμο για τη λύση» - Νέα παρέμβαση Αβέρωφ πριν την κάθοδο Γκουτέρες

  •  26.07.2026 - 10:17
Πότε φτάνουν στην Κύπρο οι μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας - Στόχος να ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις

Πότε φτάνουν στην Κύπρο οι μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας - Στόχος να ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις

  •  26.07.2026 - 11:48
Αιματηρή συμπλοκή: Μαχαίρωσαν 21χρονο στην πλάτη - Χειροπέδες σε δύο, ο ένας 15χρονος

Αιματηρή συμπλοκή: Μαχαίρωσαν 21χρονο στην πλάτη - Χειροπέδες σε δύο, ο ένας 15χρονος

  •  26.07.2026 - 08:41
Από τον καφέ μέχρι το κοκτέιλ: Ο λογαριασμός για μια μέρα σε Πρωταρά, Αγία Νάπα, Λεμεσό και Λατσί

Από τον καφέ μέχρι το κοκτέιλ: Ο λογαριασμός για μια μέρα σε Πρωταρά, Αγία Νάπα, Λεμεσό και Λατσί

  •  26.07.2026 - 07:23
Αυξανόμενη η παρουσία του λαγοκέφαλου στις κυπριακές θάλασσες - Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει

Αυξανόμενη η παρουσία του λαγοκέφαλου στις κυπριακές θάλασσες - Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει

  •  26.07.2026 - 07:26
Απρόοπτο σε γάμο στην Ελλάδα: Ο γαμπρός κατέληξε στο νοσοκομείο γιατί ήπιε πολύ

Απρόοπτο σε γάμο στην Ελλάδα: Ο γαμπρός κατέληξε στο νοσοκομείο γιατί ήπιε πολύ

  •  26.07.2026 - 10:03
Νέος ιός: Τρέφεται με το αίμα σου για μια βδομάδα χωρίς να το καταλάβεις και σου αφήνει μια σπάνια και θανατηφόρα ασθένεια

Νέος ιός: Τρέφεται με το αίμα σου για μια βδομάδα χωρίς να το καταλάβεις και σου αφήνει μια σπάνια και θανατηφόρα ασθένεια

  •  26.07.2026 - 09:28

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα