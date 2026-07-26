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Το μεγαλύτερο πλωτό γραφείο στον κόσμο επιπλέει: Έχει πισίνα, εστιατόριο και μπορεί να μετακομίσει

 26.07.2026 - 11:40
Το μεγαλύτερο πλωτό γραφείο στον κόσμο επιπλέει: Έχει πισίνα, εστιατόριο και μπορεί να μετακομίσει

Στο παλιό λιμάνι Rijnhaven του Ρότερνταμ στην Ολλανδία βρίσκεται το μεγαλύτερο πλωτό γραφείο στον κόσμο. Το κτίριο εκτείνεται σε 3.600 τετραγωνικά μέτρα πάνω στο νερό και συνδυάζει χώρους εργασίας, εστιατόριο και δημόσια πισίνα, χωρίς να στηρίζεται σε παραδοσιακά θεμέλια στο έδαφος.

Το κτίριο ανήκει στο Global Center on Adaptation, έναν διεθνή οργανισμό που ασχολείται με την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Η έδρα του βρίσκεται σε ένα κτίσμα σχεδιασμένο ώστε να προσαρμόζεται στις μεταβολές της στάθμης του νερού.

Ένα κτίριο που «χορεύει» με την άνοδο του νερού
Aντί να προσπαθεί να κρατήσει το νερό μακριά, το κτίριο κινείται μαζί του. Η πλωτή κατασκευή παραμένει αγκυροβολημένη στο λιμάνι και λειτουργεί όπως ένα κανονικό κτίριο. Ωστόσο, η βάση της μπορεί να ακολουθεί τις αλλαγές της στάθμης του νερού, ενώ στο μέλλον υπάρχει η δυνατότητα να μεταφερθεί σε άλλη τοποθεσία.

Ένα κτίριο που «χορεύει» με την άνοδο του νερού

Το κτίριο δεν λειτουργεί ως πλοίο και δεν μετακινείται καθημερινά η μεταφορά του θα μπορούσε να γίνει μόνο εάν χρειαστεί αλλαγή θέσης. Ολόκληρη η κατασκευή στηρίζεται πάνω σε μια μεγάλη πλωτή βάση από σκυρόδεμα, γνωστή ως πλωτή εξέδρα (pontoon). Η βάση αυτή κατανέμει το βάρος και προσφέρει σταθερότητα, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να χρησιμοποιούν το κτίριο σαν έναν κανονικό χώρο γραφείων, χωρίς την έντονη αίσθηση κίνησης που έχει ένα μικρό σκάφος. Πάνω από τη βάση βρίσκεται η ξύλινη δομή όπου στεγάζονται τα γραφεία, οι διάδρομοι και οι κοινόχρηστοι χώροι.

Ξύλο που αφαιρείται και επαναχρησιμοποιείται

Το πάνω μέρος του κτιρίου αποτελείται από αρθρωτή ξύλινη κατασκευή, πράγμα που σημαίνει ότι τα τμήματά της μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Σε περίπτωση μετακίνησης, τα βασικά στοιχεία μπορούν να αφαιρεθούν αντί να καταστραφεί ολόκληρο το κτίριο, μειώνοντας τα απόβλητα και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής των υλικών.

Ένα κτίριο που «χορεύει» με την άνοδο του νερού

Το νερό γύρω από το κτίριο δεν αποτελεί μόνο τη βάση του, αλλά συμμετέχει και στη λειτουργία του. Μέσω ειδικών αντλιών, αξιοποιείται η θερμική ενέργεια του νερού για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου. Το σύστημα μπορεί να βοηθήσει στη θέρμανση τον χειμώνα και στην ψύξη όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Έτσι, η ίδια η τοποθεσία του κτιρίου γίνεται μέρος του ενεργειακού του σχεδιασμού.

Μπορεί να μετακομίσει χωρίς να κατεδαφιστεί

Το πλωτό γραφείο δεν σχεδιάστηκε μόνο για εργασία περιλαμβάνει εστιατόριο και δημόσια πισίνα, δημιουργώντας έναν χώρο που συνδέεται με την καθημερινή ζωή της πόλης. Οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις αλλάζουν την εικόνα ενός τυπικού γραφείου και μετατρέπουν την κατασκευή σε μέρος του αστικού τοπίου του Ρότερνταμ. Η δυνατότητα μετακίνησης είναι ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν το κτίριο από μια συμβατική κατασκευή.

Ενώ, ένα παραδοσιακό κτίριο που χάνει τη χρησιμότητά του σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία συνήθως χρειάζεται κατεδάφιση ή μεγάλη ανακαίνιση. Αντίθετα, αυτή η πλωτή κατασκευή μπορεί να μεταφερθεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί. Το έργο δείχνει μια διαφορετική προσέγγιση στην αρχιτεκτονική, ειδικά για πόλεις που βρίσκονται δίπλα στο νερό και αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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