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LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Απαθανατίζει τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό με τον γιο τους στην Πάρο

 27.07.2026 - 09:08
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Απαθανατίζει τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό με τον γιο τους στην Πάρο

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές στην Πάρο με τον Θέμη Σοφό και τα τρία παιδιά τους, μετά την ολοκλήρωση ακόμα μιας επιτυχημένης σεζόν στο «Happy Day» στον Alpha.

 

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Λίγες μόλις ώρες πριν από την άφιξη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο, η σημερινή συνάντηση της προσωπικής του απεσταλμένης, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αποκτά βαρύνουσα πολιτική και διπλωματική σημασία. Δεν πρόκειται για μια τυπική ενημέρωση μετά από έναν ακόμη κύκλο επαφών. Είναι η τελευταία ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, πριν ο επικεφαλής του ΟΗΕ αναλάβει προσωπικά την προσπάθεια να διαπιστώσει αν υπάρχουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις για να διατηρηθεί ζωντανή η προοπτική μιας νέας διαδικασίας στο Κυπριακό.

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