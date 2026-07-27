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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φυτιρής: Έρχονται ομάδες ταχείας αντίδρασης μετά το χάος στον αυτοκινητόδρομο – «Το περιστατικό μάς ταρακούνησε»

 27.07.2026 - 09:10
Φυτιρής: Έρχονται ομάδες ταχείας αντίδρασης μετά το χάος στον αυτοκινητόδρομο – «Το περιστατικό μάς ταρακούνησε»

Την εφαρμογή ενός νέου σχεδίου ταχείας επέμβασης για τη διαχείριση σοβαρών περιστατικών στο οδικό δίκτυο ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, με αφορμή την πολύωρη ταλαιπωρία που προκλήθηκε από την ανατροπή φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού.

Μιλώντας στο κρατικό κανάλι, ο κ. Φυτιρής παραδέχθηκε ότι το περιστατικό ανέδειξε αδυναμίες στη διαχείριση αντίστοιχων συμβάντων, τονίζοντας ότι η ταλαιπωρία των πολιτών επιβάλλει την άμεση βελτίωση των διαδικασιών.

«Από τη στιγμή που ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε σημαίνει ότι πρέπει να βελτιώσουμε τα πράγματα. Γι' αυτό αναλύσαμε όλο το συμβάν», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι, παρότι επρόκειτο για ένα πρωτοφανές περιστατικό, το κράτος οφείλει να είναι προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη καταρτιστεί σχέδιο συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, το οποίο παρουσιάζεται για διαβούλευση πριν τεθεί σε εφαρμογή. Στόχος είναι να υπάρχει ένας σαφής μηχανισμός λήψης αποφάσεων και άμεσης ανταπόκρισης σε περιστατικά που προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Πότε θα ενεργοποιείται το σχέδιο

Όπως εξήγησε ο Υπουργός, το σχέδιο θα τίθεται σε εφαρμογή όταν ένα συμβάν απαιτεί εκτεταμένο χρόνο αποκατάστασης ή τη συνδρομή πολλών υπηρεσιών, όπως σε ανατροπές βαρέων οχημάτων, σοβαρά τροχαία ή περιστατικά με διαρροές στο οδόστρωμα.

Στον σχεδιασμό συμμετέχουν η Αστυνομία, η Πολιτική Άμυνα και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και στην άμεση εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ομάδες ταχείας αντίδρασης σε κάθε επαρχία

Ο κ. Φυτιρής ανακοίνωσε επίσης ότι θα δημιουργηθούν ομάδες ταχείας αντίδρασης σε κάθε επαρχία, οι οποίες θα ενεργοποιούνται αμέσως μόλις αξιολογείται ότι ένα περιστατικό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Αστυνομία θα προχωρεί στον έγκαιρο αποκλεισμό του δρόμου, ώστε να αποφεύγεται ο εγκλωβισμός περισσότερων οδηγών, ενώ παράλληλα θα δίνονται εναλλακτικές διαδρομές. Η ενημέρωση του κοινού θα γίνεται ανά 10 έως 15 λεπτά μέσω της Αστυνομίας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μέσων ενημέρωσης.

Συνεργασία και με ιδιώτες

Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει επίσης τη σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες για την απομάκρυνση οχημάτων, τον καθαρισμό του οδοστρώματος και άλλες εργασίες όπου οι κρατικές υπηρεσίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα, με στόχο τη μείωση του χρόνου αποκατάστασης.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, το σχέδιο δεν θα αφορά μόνο τους αυτοκινητόδρομους, αλλά κάθε σοβαρή κρίση που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, όπως πυρκαγιές, εκκενώσεις ή άλλα έκτακτα περιστατικά.

«Αυτό το συμβάν μάς ταρακούνησε και γι' αυτό θα εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο, το οποίο θα καλύπτει όλη την Κύπρο», κατέληξε.

Δείτε βίντεο: 

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