Κυβέρνηση: Επενδύουμε στην αποστολή Γκουτέρες επιδεικνύοντας εποικοδομητική στάση

Μιλώντας στον χώρος του Μνημείου Πεσόντων και Αγνοουμένων Άσσιας, στον Στρόβολο, ο κ. Αντωνίου είπε ότι αξιοποιούμε αυτή τη διπλωματική συγκυρία με εποικοδομητική στάση, με ετοιμότητα και με σαφή προσήλωση στον στόχο της επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσει σε λύση βιώσιμη και λειτουργική.

"Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, παραμένουμε ρεαλιστές και γνωρίζουμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος, ωστόσο, το ιστορικό χρέος απαιτεί επιμονή και προσήλωση στον ύψιστο στόχο της απαλλαγής από τα δεσμά της κατοχής", ανέφερε.

Ο κ. Αντωνίου μετέφερε και την διαβεβαίωση του ΠτΔ ότι ο ίδιος και η Κυβέρνηση συλλογικά, κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως ώστε να δικαιώσουν τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν και αγωνίστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι.

Απευθυνόμενος στους Ασσιώτες είπε ότι η Άσσια υπήρξε μία από τις κοινότητες που πλήρωσαν το βαρύτερο τίμημα της τουρκικής εισβολής καθώς αποκόπηκε από τις ελεύθερες περιοχές στις 14 Αυγούστου 1974 και, την επομένη, τα τουρκικά στρατεύματα εισήλθαν στο χωριό.

"Οι εγκλωβισμένοι κάτοικοί της, καθώς και κάτοικοι γειτονικών χωριών που είχαν καταφύγει εκεί πιστεύοντας ότι θα ήταν ασφαλέστεροι, βρέθηκαν αντιμέτωποι με βιαιοπραγίες, δολοφονίες, κακοποιήσεις και βίαιες αρπαγές ανυπεράσπιστων ανθρώπων. Ογδόντα οκτώ άνθρωποι, οι οποίοι κατάγονταν ή διέμεναν στην Άσσια, κατέστησαν αγνοούμενοι", είπε.

Ο κ. Αντωνίου πρόσθεσε ότι έχουν εντοπιστεί οστά 69 προσώπων, με τα στοιχεία να μαρτυρούν την άγρια δολοφονία τους, ενώ η τύχη άλλων 19 εξακολουθεί να αγνοείται.

Ανέφερε πως ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η περίπτωση της ομάδας 70 ανδρών από την Άσσια και τα γύρω χωριά, οι οποίοι αρπάχθηκαν από τα σπίτια στα οποία βρίσκονταν, στοιβάχθηκαν σε λεωφορεία και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γκαράζ Παυλίδη και στη συνέχεια στην περιοχή Ορνίθι της Αφάνειας, όπου δολοφονήθηκαν.

Υπενθύμισε ότι μικρά οστά τους εντοπίστηκαν αργότερα σε πηγάδια της περιοχής αλλά τα κύρια λείψανά τους είχαν μετακινηθεί από τους αρχικούς χώρους ταφής και εξακολουθούν να αναζητούνται, ώστε να παραδοθούν στις οικογένειές τους και να ταφούν με τις τιμές που τους αρμόζουν.

"Η μετακίνηση των λειψάνων και η απόκρυψη πληροφοριών δεν αποτελούν μόνο προσβολή προς τους νεκρούς. Δυσχεραίνουν την προσπάθεια διακρίβωσης της τύχης των αγνοουμένων και παρατείνουν συνειδητά την αγωνία των οικογενειών, κάτι που είναι απαράδεκτο και απάνθρωπο", είπε ο αναπληρωτής ΚΕ.

Σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με κάθε ευκαιρία εγείρει το συγκεκριμένο θέμα, σε μια προσπάθεια να πεισθεί η Τουρκία να συνεργαστεί ουσιαστικά, να παράσχει πρόσβαση στα αρχεία του κατοχικού στρατού και να δώσει όλες τις πληροφορίες που διαθέτει.

"Η διακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων ήταν, είναι και θα παραμείνει προτεραιότητα για την πολιτεία, η οποία έχει το ηθικό χρέος να λύσει αυτό τον δεσμό που ανέτρεψε τις ζωές εκατοντάδων οικογενειών και θρυμμάτισε τα όνειρα χιλιάδων ανθρώπων, που ποτέ δεν θα μπορέσουν να συμφιλιωθούν με την απώλεια", τόνισε.

Επανέλαβε επίσης ότι δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή και τη διαίρεση, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε ούτε να νομιμοποιήσουμε τα τετελεσμένα της εισβολής, σημειώνοντας παράλληλα ότι η απαλλαγή από τα δεσμά της κατοχής, η απελευθέρωση και η επανένωση της πατρίδας μας αποτελούν την κορυφαία μας προτεραιότητα.

"Χάρη και στις δικές μας επίμονες πρωτοβουλίες έχει προκληθεί κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό και ιδιαίτερη σημασία αποκτά, η επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο", κατέληξε.

ΚΥΠΕ