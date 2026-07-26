Οριστικό: Ιδού οι υποχρεωτικές αλλαγές στα αυτοκίνητα - Πότε θα τεθούν σε ισχύ

Να διευκρινίσουμε ότι η υποχρέωση συμμόρφωσης με αυτό αφορά αποκλειστικά στα καινούργια μοντέλα που παίρνουν τη νέα έγκριση τύπου. Για τους αγοραστές, αυτό σημαίνει ότι από εκείνη τη χρονική στιγμή (σημ.: 29 Νοεμβρίου 2026) θα αρχίσουν να διατίθενται στην αγορά οχήματα που αναγκαστικά θα διαθέτουν την απαραίτητη τεχνολογία για να πληρούν το «Euro 7».

Αναφορικά με τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί ήδη ή συμμορφώνονται με προγενέστερα ισχύοντα πρότυπα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ρύπων (π.χ. «Euro 5» ή «Euro 6») μπορούν να συνεχίσουν να πωλούνται κανονικά. Επίσης, γι’ αυτά δεν απαιτείται καμία αλλαγή στον κινητήρα τους ώστε να συμμορφωθούν με το Euro 7, ούτε επιβάλλονται νέοι περιορισμοί στη χρήση τους.

Τι ισχύει με τις μετρήσεις και τα όρια ρύπων;

Τα όρια εκπομπής των γνωστών ρύπων, όπως τα οξείδια του αζώτου, παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα για τα επιβατικά οχήματα, όπως προβλέπονται στο «Euro 6». Ωστόσο, η ουσιαστική διαφοροποίηση εντοπίζεται στη διαδικασία μέτρησής τους.

Στο εξής θα καταγράφονται μικροσωματίδια με διάμετρο από 10 νανόμετρα, έναντι 23 νανομέτρων που ισχύει σήμερα και μόνο για συγκεκριμένους βενζινοκινητήρες.

Πλέον, η απαίτηση αυτή επεκτείνεται σε όλους τους θερμικούς κινητήρες με ανάφλεξη καυσίμου μέσω σπινθήρα. Επιπλέον, αυστηροποιείται το όριο εκπομπών αναθυμιάσεων καυσίμου στους βενζινοκινητήρες, το οποίο μειώνεται στο 1,5 γραμμάριο ανά δοκιμή έναντι των 2,0 γραμμαρίων που ισχύει τώρα.

Ταυτόχρονα, τα οχήματα θα αξιολογούνται για την εκπομπή ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Έτσι, ο συγκεκριμένος έλεγχος δεν θα πραγματοποιείται αποκλειστικά σε περιβάλλον εργαστηρίου, όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Η συμμόρφωση με τα νέα όρια του «Euro 7» θα πρέπει να αποδεικνύεται για να αυξηθεί η λεγόμενη διάρκεια ζωής ενός οχήματος. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα ορίζεται η υποχρεωτική αντοχή έως 160.000 χιλιόμετρα ή οκτώ έτη, με προοπτική επέκτασης έως τα 200.000 χιλιόμετρα.

Τι θα ισχύει για φρένα και ελαστικά

Για πρώτη φορά στην ιστορία εφαρμογής του προτύπου «Euro» ρυθμίζονται και εκπομπές που δεν προέρχονται μόνο από την εξάτμιση του οχήματος.

Το «Euro 7» βάζει στο επίκεντρο και τα φρένα και τα ελαστικά, καθώς θα μετρώνται και οι εκπομπές σωματιδίων που εκπέμπονται από τη φθορά κατά τη χρήση του οχήματος.

Όσον αφορά στα φρένα, τα όρια μάζας σωματιδίων διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του συστήματος κίνησης, ενώ από το 2035 και έπειτα προβλέπεται ότι θα ισχύσει ενιαίο όριο στην εκπομπή τους, ανεξαρτήτως τεχνολογίας.

Επίσης, από το 2030 και μετά αναμένεται να θεσπιστεί όριο και στον αριθμό των εκπεμπόμενων σωματιδίων, το οποίο βρίσκεται υπό διαμόρφωση προς το παρόν.

Τα σωματίδια που εκπέμπονται από τη φθορά των ελαστικών επίσης θα υπόκεινται σε περιορισμούς. Μέχρι τώρα, δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί συγκεκριμένα όρια, ενώ η διαδικασία με την οποία θα πραγματοποιούνται οι δοκιμές μέτρησής τους αναμένεται να καθοριστεί μέσω νέου κανονισμού από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Νέες απαιτήσεις και για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα

Το πρότυπο «Euro 7» εισάγει για πρώτη φορά δεσμευτικές απαιτήσεις για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας στα αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Συγκεκριμένα, επιβάλλει ότι μετά από πέντε έτη ή 100.000 χιλιόμετρα, η μπαταρία πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον το 80% της αρχικής της χωρητικότητας. Μετά από οκτώ έτη ή 160.000 χιλιόμετρα, το ποσοστό αυτό δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 72%.

Στον υποκείμενο πίνακα μπορούμε να δούμε τι επιβάλλει το πρότυπο Euro 7 για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Κριτήριο Απαίτηση Χωρητικότητα μπαταρίας μετά από πέντε έτη ή 100.000 χλμ. Τουλάχιστον 80%. Χωρητικότητα μπαταρίας μετά από οκτώ έτη ή 160.000 χλμ. Τουλάχιστον 72%. Απόδειξη διάρκειας ζωής. Υποχρεωτικά έως 160.000 χλμ.

Παράλληλα, εισάγεται ένα ψηφιακό «διαβατήριο οχήματος», το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για την κατανάλωση, την αυτονομία και την κατάσταση της μπαταρίας. Τα δεδομένα αυτά θα είναι προσβάσιμα τόσο κατά την ταξινόμηση όσο και κατά τη διάρκεια χρήσης του οχήματος.

Επιπλέον, καθιερώνεται η υποχρεωτική δοκιμή των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων σε χαμηλές θερμοκρασίες (σημ.: -7 βαθμοί Κελσίου), με στόχο τη βελτίωση της συγκρισιμότητας της παρεχόμενης αυτονομίας τους.

Η αγορά θα αλλάξει από το 2027

Στην αρχή του κειμένου γράψαμε ότι η πρώτη φάση εφαρμογής του «Euro 7» θα αρχίσει από τις 29 Νοεμβρίου 2026. Έναν χρόνο αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου 2027, ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος εφαρμογής του.

Έτσι, από την ημερομηνία αυτή και έπειτα, θα επιτρέπεται η πρώτη ταξινόμηση μόνο σε οχήματα που συμμορφώνονται με το νέο πρότυπο.

Αυτό σημαίνει ότι καινούργια αυτοκίνητα χωρίς τη σχετική έγκριση τύπου δεν θα μπορούν πλέον να ταξινομηθούν για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς αυτοκινήτου, αυτό θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές, καθώς μοντέλα χωρίς τη σχετική τεχνολογία θα αποσυρθούν από την γκάμα των καινούργιων οχημάτων των εταιρειών, ενώ θα αυξηθεί και η τεχνολογική πολυπλοκότητα των νέων μοντέλων.

Ως αποτέλεσμα, υπολογίζουν ότι πριν από την καταληκτική ημερομηνία οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι έμποροι αναμένεται θα εντατικοποιήσουν τις προωθητικές ενέργειες για να πουλήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα οχήματα από τα υπάρχοντα αποθέματα.

Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του προτύπου «Euro 7».

Τομέας Ημερομηνία Έναρξη για νέους τύπους επιβατικών. 29.11.2026. Υποχρεωτική εφαρμογή για όλες τις νέες ταξινομήσεις επιβατικών. 29.11.2027. Έναρξη για λεωφορεία και φορτηγά. 29.05.2028. Υποχρεωτική εφαρμογή για λεωφορεία και φορτηγά. 29.05.2029. Ενιαία όρια φθοράς (ελαστικά/φρένα). Από το 2035.

ΠΗΓΗ: Newsauto.gr