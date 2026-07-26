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ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο μετρό της Αθήνας: Άνδρας μπήκε μέσα και φώναζε «Αλλάχ Άκμπαρ» - Κλωτσούσε και έφτυνε αστυνομικούς

 26.07.2026 - 13:55
Συναγερμός στο μετρό της Αθήνας: Άνδρας μπήκε μέσα και φώναζε «Αλλάχ Άκμπαρ» - Κλωτσούσε και έφτυνε αστυνομικούς

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου στις Αρχές, όταν άνδρας με καταγωγή από το Σουδάν κατέβηκε στις γραμμές του Μετρό στην Αγία Παρασκευή και άρχισε να κινείται πεζός μέσα στο τούνελ προς τον σταθμό Χαλανδρίου. Η παρουσία του στις σιδηροδρομικές γραμμές προκάλεσε άμεση κινητοποίηση, καθώς πέρα από τον κίνδυνο για τη ζωή του, μια ανεξέλεγκτη κίνηση μέσα στο τούνελ θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό περιστατικό για την ασφαλή λειτουργία της γραμμής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Protothema, το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 15:25, όταν το Κέντρο Άμεσης Δράσης ενημέρωσε για αλλοδαπό άνδρα που είχε κατέβει από τις αποβάθρες του σταθμού της Αγίας Παρασκευής και κινούνταν πεζός μέσω των σιδηροδρομικών γραμμών προς το Χαλάνδρι.

Οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας Βορειοανατολικής Αττικης που εκείνη την ημέρα εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία εποχούμενης περιπολίας στην ευρύτερη περιοχή του Χαλανδρίου, με ωράριο 13:00-19:00, κατευθύνθηκαν άμεσα προς το σημείο.

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, στις 15:35, έφτασαν στον σταθμό του Χαλανδρίου και επικοινώνησαν με τον σταθμάρχη. Όπως αναφέρεται στην αναφορά τους, ενημερώθηκαν ότι ο άνδρας βρισκόταν περίπου 200 μέτρα μέσα στο τούνελ, προς την Αγία Παρασκευή, στο ρεύμα προς Δουκίσσης Πλακεντίας.

Η κατάσταση που είχαν πλέον να αντιμετωπίσουν ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη. Οι αστυνομικοί κατέβηκαν στις αποβάθρες και, κινήθηκαν προς το εσωτερικό του τούνελ με κίνδυνο της ζωής τους.

Η συνάντηση στα 200 μέτρα μέσα στο τούνελ

Περίπου 200 μέτρα από τον σταθμό εντόπισαν τον άνδρα μέσα στο τούνελ. Οι αστυνομικοί τού γνωστοποίησαν την παρουσία τους και τον κάλεσαν να εξέλθει από τις γραμμές.

Εκείνος όμως δεν συμμορφώθηκε στις προτροπές και στις εντολές τους.

Οι αστυνομικοί κινήθηκαν προς το μέρος του προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν. Τότε, όπως αναφέρουν, ο άνδρας άρχισε να αντιστέκεται σθεναρά, να τους σπρώχνει και να επιχειρεί να διαφύγει.

Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα στο τούνελ του μετρό όπου κάθε λάθος κίνηση μπορούσε να αποβεί επικίνδυνη, λόγω των ηλεκτροφόρων εγκαταστάσεων και της ίδιας της σιδηροδρομικής υποδομής.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο άνδρας άρχισε να φωνάζει «alah akbar, ramazan bairam», καθώς και άλλες φράσεις που δεν μπορούσαν να καταλάβουν.

Παράλληλα, τους κλωτσούσε με δύναμη, τους έφτυνε και επιχειρούσε να τους χτυπήσει με γροθιές, αγκωνιές αλλά και με το κεφάλι του.

Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να του περάσουν χειροπέδες, ενώ υπήρχε σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού ακόμη και θανάτου εξαιτίας της μεγάλης τάσης ηλεκτρικού ρεύματος στις γραμμές.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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