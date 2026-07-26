Αμετάθετος στόχος η εφαρμογή μεταρρύθμισης από 1η Ιανουαρίου για τις συντάξεις - Αισιόδοξος για τις διαφορές ο Μουσιούττας

Οι δηλώσεις του κ. Μουσιούττας έγιναν στο πλαίσιο του ετήσιου μνημοσύνου των πεσόντων Ακανθιωτών, όπου ο Υπουργός εκφώνησε τον επιμνημόσυνο λόγο στο παρεκκλήσι του Χρυσοσωτήρος Ακανθούς στη Λάρνακα.

Το νομοσχέδιο «θα δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους και θα μπει για δημόσια διαβούλευση, όπως γίνεται, ενώ θα αρχίσει συζήτηση. Θα έχουμε επαφές με όλα τα κόμματα κοινοβουλευτικά και μη τα οποία θα ενημερώσουμε για το περιεχόμενο του νομοθετήματος. Μαζί μας θα είναι και ο αναλογιστής και η ομάδα του για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία, προβληματισμό ή να ακούσουμε εισηγήσεις από τον οποιονδήποτε», ανέφερε ο κ. Μουσιούττας.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η επίσημη συζήτηση θα γίνει μέσα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, σημειώνοντας πως στόχος είναι να μειωθούν οι διαφορές απόψεων που υπάρχουν με συντεχνίες και εργοδότες.

Πρόθεσή μας είναι οι όποιες διαφορές υπάρχουν, κυρίως με τα μέλη του εργατικού συμβουλευτικού σώματος, με τις συντεχνίες και με τους εργοδότες «εάν όχι να εξαλειφθούν να μπορέσουν να σμικρυνθούν, έτσι ώστε να πάμε όσο το δυνατό πιο σύντομα στη Βουλή των Αντιπροσώπων» συνέχισε.

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι στόχος παραμένει η κατάθεση του νομοθετήματος στην πρώτη συνεδρίαση της Βουλής, γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου, ώστε να αρχίσει η συζήτηση στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Αμετάθετος στόχος παραμένει «να μπορέσουμε την 1/1/2027 να μπορέσει να εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση όσον αφορά τα θέματα των συντάξεων, έτσι ώστε ο κόσμος να νιώσει αυτή τη διαφορά τέλος Ιανουαρίου, που θα είναι η πρώτη φορά που θα πληρωθεί τις συντάξεις του» είπε.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι πέραν της αύξησης στις συντάξεις, η μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία με πιο «ανθρωποκεντρική προσέγγιση».

«Θα υπάρχουν επιδοτούμενες πιστώσεις σε ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες αποδεδειγμένα είναι πιο δύσκολο να εργαστούν ή να εργαστούν σε full time ρυθμούς» όπως είναι οι μητέρες που μένουν να φροντίσουν τα παιδιά τους στο σπίτι, τα άτομα με αναπηρία, οι άτυποι φροντιστές και οι φοιτητές οι οποίοι επιστρέφουν από τις σπουδές τους, είπε. Για τους τελευταίους, ανέφερε ότι μέχρι να βρουν δουλειά, για ένα χρόνο το ταμείο θα τους επιδοτεί.

Όπως εξήγησε, όλα αυτά θα βοηθήσουν, ώστε κατά τη συνταξιοδότηση να υπάρχουν πρόσθετες μονάδες που θα αυξάνουν, σε κάποιο βαθμό, τη σύνταξη των δικαιούχων.

Σε ό,τι αφορά το 12% της αναλογιστικής μείωσης για όσους επιλέγουν αφυπηρέτηση στα 63, ο Υπουργός ανέφερε ότι η συζήτηση συνεχίζεται, εξηγώντας πως η συγκεκριμένη ρύθμιση προέκυψε λόγω της οικονομικής κρίσης του 2013.

«Τυχόν κατάργησή του σημαίνει αυτόματα ότι το όριο αφυπηρέτησης φεύγει από τα 65 και πάει στα 63 χρόνια. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση και δεν υπάρχει κράτος το οποίο μειώνει το όριο, αντίθετα το αυξάνει. Εμείς θα παραμείνουμε στα 65 άρα δεν υπάρχει πρόθεση μείωσης» είπε.

Πρόσθεσε ότι μέσα από τη μεταρρύθμιση επιχειρείται μείωση της επίπτωσης του 12%.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι οι τελικοί αριθμοί θα παρουσιαστούν όταν το νομοσχέδιο δημοσιοποιηθεί.

Ο κ. Μουσιούττας εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι διαφορές με τους κοινωνικούς εταίρους μπορούν να ξεπεραστούν.

«Με τους κοινωνικούς εταίρους έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Διαφορές απόψεων υπάρχουν και θα υπάρχουν όμως όλοι πιστεύουμε σε ένα σημείο. Ότι πρέπει το συντομότερο η μεταρρύθμιση να εφαρμοστεί για το καλό όλων μας και ακριβώς πατώντας πάνω σε αυτό, όποιες διαφορές και να υπάρχουν, θα τις ξεπεράσουμε. Είμαι αισιόδοξος. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος, όμως είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αντιδράσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα χρονοδιαγράμματα, ο Υπουργός ανέφερε ότι δεν θεωρεί πως οι αντιδράσεις θα βγάλουν εκτός προγραμματισμού τη διαδικασία.

«Αντιλαμβάνεστε, επειδή τώρα είναι 15 Αυγούστου, απουσιάζει κόσμος, μπορεί να θέλεις να κάνεις συνεδρίαση και να μην μπορείς για πρακτικούς λόγους. Η προσπάθεια παραμένει 20 Σεπτεμβρίου να είμαστε στη Βουλή» είπε.

Τόνισε παράλληλα ότι όσο πιο κοντά βρίσκονται Κυβέρνηση και κοινωνικοί εταίροι, τόσο πιο εύκολη θα είναι η διαδικασία. «Επαναλαμβάνω όσο πιο κοντά είμαστε με τους εταίρους τόσο πιο εύκολο θα είναι το έργο μας. Το γνωρίζω, το ζω και αυτή θα είναι η προσπάθεια» σημείωσε.

Αναφορικά με άτυπες συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι αυτές πραγματοποιούνται, σημειώνοντας πως στον πρώτο πυλώνα των συντάξεων υπάρχουν τρία σημεία στα οποία οι συντεχνίες έχουν εκφράσει απορίες ή διαφορετικές απόψεις.

«Το ένα είναι το 12%, το δεύτερο είναι η σύνταξη χηρείας των ανδρών πριν από το 2018 και το τρίτο είναι το ύψος των συντάξεων. Θεωρώ ότι για αυτά τα τρία με τη συζήτηση μπορούν να βρεθούν λύσεις» είπε.

Όπως ανέφερε, μεγαλύτερο θέμα αποτελεί ο δεύτερος πυλώνας, που αφορά τα ταμεία προνοίας, καθώς οι συντεχνίες ζητούν παράλληλη συμφωνία για τον συγκεκριμένο τομέα.

«Το μεγαλύτερο όμως θέμα που υπάρχει είναι ο δεύτερος πυλώνας που είναι τα ταμεία πρόνοιας όπου ζητείται από τις συντεχνίες να υπάρξει μια ταυτόχρονη συμφωνία, όχι νομοθέτημα» ενώ συζητείται το νομοσχέδιο για τον πρώτο πυλώνα, συνέχισε.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κυβέρνηση δεν διαφωνεί με την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας, ωστόσο ξεκαθάρισε πως τυχόν καθυστέρηση στον δεύτερο πυλώνα δεν θα πρέπει να εμποδίσει την προώθηση του νομοσχεδίου.

«Δεν διαφωνούμε καθόλου, μακάρι να μπορεί» είπε, προσθέτοντας πως αν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε άμεσα για τον δεύτερο πυλώνα, αυτό δεν είναι λόγος για εμάς να μην προχωρήσει το νομοθέτημα. «Έχουμε ακόμη 1,5 μήνα, είμαι αισιόδοξος ότι θα είναι πιο καλός ο δρόμος. Χρειάζεται δουλειά και πολλή υπομονή», κατέληξε ο Υπουργός Εργασίας.