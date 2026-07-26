Έτσι έγινε η συμπλοκή με μαχαιρώματα στη Λεμεσό - Στο κελί οι δύο ύποπτοι

Η συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών προσώπων σημειώθηκε επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου, πλησίον του Τσιρείου Σταδίου.

Οι αστυνομικοί που μετέβησαν στην περιοχή, εντόπισαν ένα πρόσωπο τραυματισμένο. Επρόκειτο για 21χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού όπου και νοσηλεύεται.

Στα πλαίσια των ερευνών οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, καθώς ο ένας εξ αυτών κρατούσε μεταλλική αλυσίδα ενώ οι δύο δεν είχαν στην κατοχή τους οποιαδήποτε έγγραφα για ταυτοποίηση των στοιχείων τους.

Το δικαστήριο όπου οδηγήθηκαν το πρωί ως ύποπτοι για τον τραυματισμό του ομοεθνή τους και για άλλα αδικήματα, διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους για διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων.