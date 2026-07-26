Άγρια καταδίωξη στο Αντίρριο: Οδηγός εμβόλισε περιπολικό, εγκατέλειψε το όχημα και εξαφανίστηκε - Βίντεο

Το εγκαταλελειμμένο όχημα έχει μεταφερθεί για εργαστηριακό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί αν στο εσωτερικό του υπάρχουν παράνομα αντικείμενα ή άλλα στοιχεία που θα συμβάλουν στην εξέλιξη της έρευνας.

Ο οδηγός εξακολουθεί να παραμένει άφαντος με τις αστυνομικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Πώς εκτυλίχθηκε η καταδίωξη

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός Ι.Χ. δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και, στην προσπάθειά του να διαφύγει, εμβόλισε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του και τράπηκε σε φυγή πεζός, με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Λίγα λεπτά αργότερα προσήχθησαν δύο άτομα προκειμένου να εξεταστεί εάν είχαν σχέση με το περιστατικό, τα οποία ωστόσο, όπως προέκυψε από την έρευνα, δεν συνδέονται με την υπόθεση.

Αναφορές για πυροβολισμούς

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει επιβεβαιώσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

ΠΗΓΗ: Nafpaktianews.gr