Θα πληρώνατε 58,5 εκατομμύρια για να ζήσετε σε αυτό το εμβληματικό κτίριο; Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες

Όμως τα τελευταία επτά χρόνια, το Flatiron ήταν καλυμμένο με σκαλωσιές, με την εμβληματική πρόσοψη Beaux-Arts να παραμένει κρυμμένη από τα πλήθη των τουριστών που συνήθιζαν να το επισκέπτονται.

Το κτίριο υποβάλλεται σε μια τεράστια ανακαίνιση, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, καθώς μετατρέπεται από ένα δύσχρηστο κτίριο γραφείων σε συγκρότημα υπερπολυτελών κατοικιών — με τις νέες μονάδες να φτάνουν σε τιμές έως και 58,5 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 43,9 εκατ. λίρες).

Μόνο 21 κατοικίες που πωλούνται αυτή τη στιγμή ή βρίσκονται υπό συμφωνία στη Νέα Υόρκη έχουν υψηλότερη τιμή, με την κορυφαία να είναι ένα διαμέρισμα αξίας 128 εκατ. δολαρίων κοντά στο Central Park, σύμφωνα με στοιχεία της Manhattan Miami Real Estate.

Τώρα, καθώς η μεταμόρφωσή του πλησιάζει στην ολοκλήρωση, το Flatiron είναι έτοιμο να περάσει στην πιο εντυπωσιακή — και ακριβότερη — φάση της ιστορίας του.

Για περισσότερα από 120 χρόνια, το κτίριο αποτελεί σύμβολο αρχιτεκτονικής ευφυΐας. Παρότι η ιστορική του κληρονομιά παραμένει βασικό στοιχείο της ανακαίνισης, πλέον γίνεται και σύμβολο του πόσο ακριβά μπορούν να φτάσουν οι πολυτελείς κατοικίες στη Νέα Υόρκη.

Η θεαματική επιστροφή μιας γειτονιάς

Η αναγέννηση του Flatiron θυμίζει την εποχή που χτίστηκε για πρώτη φορά.

Ολοκληρώθηκε το 1902 και αποτέλεσε αρχιτεκτονικό θαύμα, καθώς η πρωτοποριακή χαλύβδινη κατασκευή του το έκανε έναν από τους πρώτους ουρανοξύστες της πόλης.

Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Daniel Burnham ώστε να προσαρμοστεί σε ένα οικόπεδο σε σχήμα σφήνας, στη συμβολή της Broadway και της Fifth Avenue.

Αρχικά οι κάτοικοι το αποκαλούσαν ειρωνικά «Burnham’s Folly» («Η τρέλα του Μπέρναμ»), καθώς πίστευαν ότι το ύψος και η λεπτή του μορφή θα το έκαναν να καταρρεύσει από τους ανέμους.

Για χρόνια, οι τουρίστες συνέρρεαν στο μικρό τριγωνικό πάρκο μπροστά από το κτίριο για να φωτογραφηθούν έχοντας πίσω τους ολόκληρη την εντυπωσιακή κατασκευή.

Όταν όμως μπήκαν οι σκαλωσιές και ακολούθησε η πανδημία, το πάρκο είδε μικρή μείωση επισκεπτών, σύμφωνα με τον James Mettham, πρόεδρο της Flatiron NoMad Partnership, οργανισμού που διαχειρίζεται τον χώρο.

Καθώς οι σκαλωσιές άρχισαν να απομακρύνονται, οι επισκέπτες επέστρεψαν.

«Ο κόσμος επιστρέφει για να βγάλει φωτογραφίες και στη συνέχεια πηγαίνει να ψωνίσει στα καταστήματα και να επισκεφθεί τα εστιατόρια και τα μπαρ της περιοχής», δήλωσε ο Mettham.

«Το να επιστρέψει στην παλιά του δόξα και να συμπληρώσει όλα όσα συμβαίνουν γύρω του είναι πραγματικά σημαντικό».

Από γραφεία σε κατοικίες εκατομμυρίων

Το κτίριο, ύψους 94 μέτρων και 24 ορόφων, κατασκευάστηκε αρχικά για τη Fuller Company, μια κατασκευαστική εταιρεία από το Σικάγο.

Στην ιστορία του φιλοξένησε πολλές επιχειρήσεις, όπως εταιρείες ένδυσης, παιχνιδιών, περιοδικά και εκδοτικούς οίκους.

Όμως για περισσότερα από 100 χρόνια παρέμενε αποκλειστικά κτίριο γραφείων — μέχρι σήμερα.

Οι τελευταίοι ενοικιαστές, η εκδοτική εταιρεία Macmillan Publishing, αποχώρησαν το 2019. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι σκαλωσιές και το κτίριο παρέμεινε άδειο για χρόνια λόγω διαφωνιών μεταξύ των ιδιοκτητών.

Οι σημερινοί ιδιοκτήτες — η Brodsky Organization, η GFP Real Estate και η Sorgente Group — ξεκίνησαν την ανακαίνιση το 2023, ανακοινώνοντας τη μετατροπή του σε πολυτελείς κατοικίες.

Όταν ολοκληρωθεί, το Flatiron θα διαθέτει 36 διαμερίσματα ανοιχτής κάτοψης, με ορισμένα να καταλαμβάνουν μισό όροφο και άλλα ολόκληρο.

Οι τιμές ξεκινούν από 11 εκατ. δολάρια για διαμερίσματα τριών υπνοδωματίων και φτάνουν τα 58,5 εκατ. δολάρια για μια κατοικία πέντε υπνοδωματίων σε ολόκληρο όροφο με μπαλκόνι.

Πώς γίνεται ένα τριγωνικό διαμέρισμα πολυτελές;

Όταν η σχεδιαστική εταιρεία Studio Sofield ανέλαβε να επανασχεδιάσει το εσωτερικό, αντιμετώπισε ένα μεγάλο πρόβλημα: πώς μετατρέπεις ένα παλιό κτίριο γραφείων σε κατοικίες εκατομμυρίων;

Ένα ακόμη μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν το ίδιο το σχήμα του κτιρίου.

Πώς χωρίζεις έναν χώρο σε σχήμα τριγώνου, που στο στενότερο σημείο του έχει πλάτος μόλις 1,8 μέτρα, σε πολυτελή διαμερίσματα;

Όμως ακριβώς αυτό το τρίγωνο — μαζί με την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τη μοναδικότητά του — είναι το στοιχείο που το κάνει ξεχωριστό.

«Δεν θέλαμε να αλλάξουμε τίποτα από αυτά που κάνουν το κτίριο τόσο ιδιαίτερο και αγαπητό στους Νεοϋορκέζους», δήλωσε ο Thomas Brodsky της Brodsky Organization.

«Οι διαρρυθμίσεις, οι αναλογίες και οι θέες προέκυψαν από την ίδια την αρχιτεκτονική».

Το εξωτερικό του κτιρίου, κατασκευασμένο από ασβεστόλιθο, τούβλο και τερακότα, διαθέτει διακοσμητικά στοιχεία όπως κεφάλια λιονταριών, στεφάνια, αετούς και πρόσωπα.

Η εταιρεία Beyer Blinder Belle συνεργάστηκε με ειδικό κατασκευαστή στην Καλιφόρνια για να αναπαράγει και να αποκαταστήσει χιλιάδες κομμάτια τερακότας της πρόσοψης, τα οποία τοποθετήθηκαν ξανά ένα προς ένα.

Τα περισσότερα από τα 1.000 παράθυρα του κτιρίου αντικαταστάθηκαν επίσης, καθώς τα παλιά — από τη δεκαετία του 1970 — ήταν βαριά, δύσχρηστα και ενεργειακά αναποτελεσματικά.

Τα νέα παράθυρα είναι σχεδιασμένα ώστε να μειώνουν τον θόρυβο της πόλης, προσφέροντας μια σπάνια ησυχία για διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη.

Η ιστορία κρυμμένη μέσα στους τοίχους

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι εργάτες ανακάλυψαν απρόσμενα στοιχεία από το παρελθόν του κτιρίου.

Κατά την αφαίρεση γυψοσανίδων βρέθηκαν υπολείμματα ενός μπαλκονιού στον 20ό όροφο, στο τριγωνικό άκρο του κτιρίου.

Το μπαλκόνι, που προσφέρει θέα στο Madison Square Park και τη Broadway, αποκαταστάθηκε.

Στο τεράστιο υπόγειο, όπου παλαιότερα λειτουργούσαν δύο εστιατόρια, βρέθηκαν κομμάτια μιας ξύλινης περιστρεφόμενης πόρτας από τη δεκαετία του 1910.

Η πόρτα ήταν πολύ κατεστραμμένη για να διασωθεί, όμως δημιουργήθηκε πιστό αντίγραφο.

Οι ιδιοκτήτες ενσωμάτωσαν επίσης στοιχεία του παρελθόντος:

μεταλλικά κιγκλιδώματα από παλιά σκάλα χρησιμοποιήθηκαν ως βάσεις για τους νιπτήρες στα μπάνια, τα μωσαϊκά πλακάκια που αριθμούσαν τα διαμερίσματα αναδημιουργήθηκαν, παλιά εργαλεία, πιάνο, μενού εστιατορίων, παπούτσια, διαφημίσεις, μπλούζες και αντικείμενα θα εκτεθούν σε γυάλινες προθήκες στο λόμπι.

Ένα ιστορικό φωτιστικό δρόμου που κάποτε βρισκόταν έξω από το κτίριο στη 23η Οδό μετατράπηκε σε έναν εντυπωσιακό πολυέλαιο για την είσοδο.

Το Flatiron φωτίζεται ξανά

Η πλήρης απομάκρυνση των σκαλωσιών αναμένεται μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Όταν η ανακαινισμένη πρόσοψη αποκαλυφθεί για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια και φωτιστεί τη νύχτα, όλοι θα μπορούν να θαυμάσουν ξανά την ομορφιά της.

«Σε αντίθεση με πολλά κτίρια της Νέας Υόρκης, το Flatiron φαίνεται από όλες τις πλευρές», δήλωσε ο William Sofield.

«Όλες οι πλευρές του είναι μοναδικές».

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr