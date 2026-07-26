Από τις sex dolls... στα θρανία: Το ρομπότ των 57 χιλιάδων που άναψε «φωτιές» σε λύκειο

Το ρομπότ, με το όνομα «Sally», αγοράστηκε από τη σχολική περιφέρεια έναντι 57.590 δολαρίων. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, η Sally χρησιμοποιεί φυσική ομιλία, εκφράσεις προσώπου και αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο για να προσφέρει «εξατομικευμένη μάθηση» και θα είναι διαθέσιμη στους μαθητές 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Από τα sex dolls... στα σχολικά θρανία

Πίσω από την κατασκευή του ρομπότ βρίσκεται η εταιρεία Realbotix (πρώην Tokens.com). Η συγκεκριμένη εταιρεία εξαγόρασε τον Απρίλιο του 2024 έναντι 16,7 εκατομμυρίων δολαρίων τη Simulacra -μια εταιρεία με έδρα το Λας Βέγκας, ευρέως γνωστή για την κατασκευή ρεαλιστικών sex dolls (μέσω της θυγατρικής της, Abyss Creations).

Αν και η Realbotix αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των ερωτικών βοηθημάτων και του εκπαιδευτικού προγράμματος, το σκοτεινό παρελθόν της εταιρείας έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία.

«Οι καθηγητές είναι ανήσυχοι για το υπόβαθρο της εταιρείας, αλλά και για την ασφάλεια του λογισμικού. Πώς συλλέγονται τα δεδομένα των παιδιών; Πού αποθηκεύονται;», δηλώνει η πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών Σαλαμάνκα, Λέισι Πίλμπλαντ, ζητώντας την άμεση αναστολή του προγράμματος.

«Ανατριχιαστικό και απάνθρωπο»

Οι εκπαιδευτικοί δεν κρύβουν την οργή τους για την εισβολή της ρομποτικής στα θρανία, τονίζοντας ότι η κίνηση αυτή απανθρωποποιεί το λειτούργημά τους.

«Η αρχική μας αντίδραση είναι ότι αυτό είναι απλά ανατριχιαστικό (creepy)», αναφέρει η Μελίντα Πίρσον, πρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. «Η απάντηση στις προκλήσεις της εκπαίδευσης δεν είναι περισσότερες οθόνες, αλγόριθμοι και ρομπότ. Αυτό που χρειάζονται τα σχολεία είναι ανθρώπινη επαφή. Το να βάζεις μια άψυχη μηχανή μπροστά σε παιδιά που μάχονται να μάθουν πώς να κοινωνικοποιηθούν, οδηγεί στον πλήρη εκφυλισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Το ζήτημα, όμως, παίρνει και κοινωνικές διαστάσεις. Το Λύκειο Σαλαμάνκα βρίσκεται στην επικράτεια Αλεγκάνι του έθνους των Σενέκα, με σχεδόν το 40% των μαθητών να είναι αυτόχθονες Αμερικανοί (Ινδιάνοι). Μέλη της τοπικής κοινότητας κατηγορούν τις Αρχές για «πολιτισμική αναλγησία».

«Από όλα τα σχολεία των ΗΠΑ, διάλεξαν για ακόμα μία φορά να κάνουν πειράματα πάνω στα παιδιά των αυτοχθόνων», καταγγέλλει η Σιέρα Μέι Έιμπραμς, αναπληρώτρια καθηγήτρια και μέλος της φυλής. «Η κουλτούρα μας παλεύει να επιβιώσει από τα τραύματα του παρελθόντος και των οικότροφων σχολείων. Το να μας χρησιμοποιούν ως "δοκιμαστικούς σωλήνες" για ρομπότ είναι απλά εξοργιστικό».

Παρέμβαση από το αμερικανικό υπουργείο Παιδείας

Παρά τις αντιδράσεις, η Realbotix υποστηρίζει ότι το ρομπότ δεν αντικαθιστά τους δασκάλους αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά στο μάθημα STEM, όπως γράφει ο Guardian. Ωστόσο, το υπουργείο Παιδείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης έχει ήδη παρέμβει, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις.

Εκπρόσωπος του υπουργείου τόνισε ότι έχουν τεθεί σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και τις ασφαλιστικές δικλείδες, υπογραμμίζοντας πως «η τεχνολογία πρέπει να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση και την ευθύνη μέσα στην τάξη».

ΠΗΓΗ: Έθνος