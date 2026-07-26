Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑπό τις sex dolls... στα θρανία: Το ρομπότ των 57 χιλιάδων που άναψε «φωτιές» σε λύκειο
LIKE ONLINE

Από τις sex dolls... στα θρανία: Το ρομπότ των 57 χιλιάδων που άναψε «φωτιές» σε λύκειο

 26.07.2026 - 14:58
Από τις sex dolls... στα θρανία: Το ρομπότ των 57 χιλιάδων που άναψε «φωτιές» σε λύκειο

Ένα πρωτοποριακό -για ορισμένους- και βαθιά εφιαλτικό -για τους περισσότερους- πιλοτικό πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λύκειο Σαλαμάνκα της Νέας Υόρκης. Το σχολείο έγινε το πρώτο στις Ηνωμένες Πολιτείες που εισάγει στην καθημερινή διδασκαλία ένα ανθρωποειδές ρομπότ και έναν ψηφιακό βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, η απόφαση αυτή έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς, γονείς και την τοπική κοινότητα.

Το ρομπότ, με το όνομα «Sally», αγοράστηκε από τη σχολική περιφέρεια έναντι 57.590 δολαρίων. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, η Sally χρησιμοποιεί φυσική ομιλία, εκφράσεις προσώπου και αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο για να προσφέρει «εξατομικευμένη μάθηση» και θα είναι διαθέσιμη στους μαθητές 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Από τα sex dolls... στα σχολικά θρανία

 

Πίσω από την κατασκευή του ρομπότ βρίσκεται η εταιρεία Realbotix (πρώην Tokens.com). Η συγκεκριμένη εταιρεία εξαγόρασε τον Απρίλιο του 2024 έναντι 16,7 εκατομμυρίων δολαρίων τη Simulacra -μια εταιρεία με έδρα το Λας Βέγκας, ευρέως γνωστή για την κατασκευή ρεαλιστικών sex dolls (μέσω της θυγατρικής της, Abyss Creations).

Αν και η Realbotix αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των ερωτικών βοηθημάτων και του εκπαιδευτικού προγράμματος, το σκοτεινό παρελθόν της εταιρείας έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία.

«Οι καθηγητές είναι ανήσυχοι για το υπόβαθρο της εταιρείας, αλλά και για την ασφάλεια του λογισμικού. Πώς συλλέγονται τα δεδομένα των παιδιών; Πού αποθηκεύονται;», δηλώνει η πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών Σαλαμάνκα, Λέισι Πίλμπλαντ, ζητώντας την άμεση αναστολή του προγράμματος.

«Ανατριχιαστικό και απάνθρωπο»

Οι εκπαιδευτικοί δεν κρύβουν την οργή τους για την εισβολή της ρομποτικής στα θρανία, τονίζοντας ότι η κίνηση αυτή απανθρωποποιεί το λειτούργημά τους.

«Η αρχική μας αντίδραση είναι ότι αυτό είναι απλά ανατριχιαστικό (creepy)», αναφέρει η Μελίντα Πίρσον, πρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. «Η απάντηση στις προκλήσεις της εκπαίδευσης δεν είναι περισσότερες οθόνες, αλγόριθμοι και ρομπότ. Αυτό που χρειάζονται τα σχολεία είναι ανθρώπινη επαφή. Το να βάζεις μια άψυχη μηχανή μπροστά σε παιδιά που μάχονται να μάθουν πώς να κοινωνικοποιηθούν, οδηγεί στον πλήρη εκφυλισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Το ζήτημα, όμως, παίρνει και κοινωνικές διαστάσεις. Το Λύκειο Σαλαμάνκα βρίσκεται στην επικράτεια Αλεγκάνι του έθνους των Σενέκα, με σχεδόν το 40% των μαθητών να είναι αυτόχθονες Αμερικανοί (Ινδιάνοι). Μέλη της τοπικής κοινότητας κατηγορούν τις Αρχές για «πολιτισμική αναλγησία».

«Από όλα τα σχολεία των ΗΠΑ, διάλεξαν για ακόμα μία φορά να κάνουν πειράματα πάνω στα παιδιά των αυτοχθόνων», καταγγέλλει η Σιέρα Μέι Έιμπραμς, αναπληρώτρια καθηγήτρια και μέλος της φυλής. «Η κουλτούρα μας παλεύει να επιβιώσει από τα τραύματα του παρελθόντος και των οικότροφων σχολείων. Το να μας χρησιμοποιούν ως "δοκιμαστικούς σωλήνες" για ρομπότ είναι απλά εξοργιστικό».

Παρέμβαση από το αμερικανικό υπουργείο Παιδείας

 

Παρά τις αντιδράσεις, η Realbotix υποστηρίζει ότι το ρομπότ δεν αντικαθιστά τους δασκάλους αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά στο μάθημα STEM, όπως γράφει ο Guardian. Ωστόσο, το υπουργείο Παιδείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης έχει ήδη παρέμβει, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις.

Εκπρόσωπος του υπουργείου τόνισε ότι έχουν τεθεί σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και τις ασφαλιστικές δικλείδες, υπογραμμίζοντας πως «η τεχνολογία πρέπει να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση και την ευθύνη μέσα στην τάξη».

ΠΗΓΗ: Έθνος

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έτρεχε η Πυροσβεστική: Ξέσπασε πυρκαγιά μετά από βλάβη σε σπίτι στη Λευκωσία
Πέθανε ο διακεκριμένος ψυχίατρος, Θεόδωρος Μεγαλοοικονόμου - «Ανακούφισε, απελευθέρωσε και επανασυνέδεσε με τη ζωή ανθρώπους»
Μαχαιροφορία, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και ναρκωτικά - Συνέλαβαν 9 πρόσωπα σε μια νύχτα
Εορτολόγιο: Πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Αυξανόμενη η παρουσία του λαγοκέφαλου στις κυπριακές θάλασσες - Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει
Από τον καφέ μέχρι το κοκτέιλ: Ο λογαριασμός για μια μέρα σε Πρωταρά, Αγία Νάπα, Λεμεσό και Λατσί

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οριστικό: Ιδού οι υποχρεωτικές αλλαγές στα αυτοκίνητα - Πότε θα τεθούν σε ισχύ

 26.07.2026 - 14:57
Επόμενο άρθρο

Οικονομάκου–Τσερέλα: Ερωτευμένοι στην Ισπανία – Οι τρυφερές στιγμές & η οικογενειακή συνάντηση

 26.07.2026 - 14:58
Γεμάτη εβδομάδα για το Κυπριακό - Βλέπει αύριο πρωί την Ολγκίν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Γεμάτη εβδομάδα για το Κυπριακό - Βλέπει αύριο πρωί την Ολγκίν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Μια γεμάτη εβδομάδα για το Κυπριακό αρχίζει αύριο με την κάθοδο στην Κύπρο του ΓΓ των ΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, λίγους μήνες πριν την ολοκλήρωση της θητείας του και σε μια προσπάθεια να φύγει με παραδοτέα που θα αφορούν την επανάληψη των συνομιλιών μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά το 2017. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γεμάτη εβδομάδα για το Κυπριακό - Βλέπει αύριο πρωί την Ολγκίν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Γεμάτη εβδομάδα για το Κυπριακό - Βλέπει αύριο πρωί την Ολγκίν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  26.07.2026 - 12:59
Ώρα Κυπριακού: Από το Κραν Μοντανά στην επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο-Η διπλωματική στρατηγική του Νίκου Χριστοδουλίδη και η νέα κινητικότητα

Ώρα Κυπριακού: Από το Κραν Μοντανά στην επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο-Η διπλωματική στρατηγική του Νίκου Χριστοδουλίδη και η νέα κινητικότητα

  •  26.07.2026 - 07:20
Πότε φτάνουν στην Κύπρο οι μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας - Στόχος να ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις

Πότε φτάνουν στην Κύπρο οι μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας - Στόχος να ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις

  •  26.07.2026 - 11:48
Έτσι έγινε η συμπλοκή με μαχαιρώματα στη Λεμεσό - Στο κελί οι δύο ύποπτοι

Έτσι έγινε η συμπλοκή με μαχαιρώματα στη Λεμεσό - Στο κελί οι δύο ύποπτοι

  •  26.07.2026 - 12:40
Αμετάθετος στόχος η εφαρμογή μεταρρύθμισης από 1η Ιανουαρίου για τις συντάξεις - Αισιόδοξος για τις διαφορές ο Μουσιούττας

Αμετάθετος στόχος η εφαρμογή μεταρρύθμισης από 1η Ιανουαρίου για τις συντάξεις - Αισιόδοξος για τις διαφορές ο Μουσιούττας

  •  26.07.2026 - 13:40
Δεν πέφτει ούτε… καρφίτσα σε θάλασσα του Πρωταρά - Δείτε φωτογραφίες

Δεν πέφτει ούτε… καρφίτσα σε θάλασσα του Πρωταρά - Δείτε φωτογραφίες

  •  26.07.2026 - 12:48
Συναγερμός στο μετρό της Αθήνας: Άνδρας μπήκε μέσα και φώναζε «Αλλάχ Άκμπαρ» - Κλωτσούσε και έφτυνε αστυνομικούς

Συναγερμός στο μετρό της Αθήνας: Άνδρας μπήκε μέσα και φώναζε «Αλλάχ Άκμπαρ» - Κλωτσούσε και έφτυνε αστυνομικούς

  •  26.07.2026 - 13:55
Η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου - Χρυσή η Εθνική Πόλο Ανδρών

Η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου - Χρυσή η Εθνική Πόλο Ανδρών

  •  26.07.2026 - 12:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα