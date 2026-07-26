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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκουτέρες: Θα επιδιώξει επικαιροποίηση του πλαισίου που κατέθεσε στο Κραν Μοντανά

 26.07.2026 - 17:00
Γκουτέρες: Θα επιδιώξει επικαιροποίηση του πλαισίου που κατέθεσε στο Κραν Μοντανά

"Τετ α τετ" με την προσωπικό απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, θα έχει αύριο το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αναμένεται να λάβει μια πιο εκτενή ενημέρωση όσον αφορά κυρίως, το αποτέλεσμα των επαφών της στην Άγκυρα.

Η κυρία Ολγκίν θα έχει, επίσης, συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν.

Αύριο το βράδυ φθάνει στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ενόψει του σημαντικού κύκλου επαφών που θα έχει στη Λευκωσία, σχετικά με την παραπέρα πορεία του Κυπριακού.

Όπως πληροφορείται το Ρικ, επιδίωξη του Αντόνιο Γκουτέρες είναι η επικαιροποίηση του πλαισίου λύσης το οποίο κατέθεσε στο Κραν Μοντανά. Θα επιχειρήσει να "κλειδώσει" το διαπραγματευτικό κεκτημένο, ώστε να το κληροδοτήσει στο διάδοχό του. Εάν ο συγκεκριμένο στόχος επιτευχθεί, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για την σύγκληση νέας άτυπης διάσκεψης για το Κυπριακό, που θα είναι η τρίτη στη σειρά. Ωστόσο για να γίνει αυτό, θα πρέπει αφενός να ανάψει το πράσινο φως η Άγκυρα και αφετέρου να υπάρχουν εχέγγυα επιτυχίας.

Ο Γενικός Γραμματέας δεν αναμένεται να προχωρήσει στη σύγκλιση διάσκεψης, εάν δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι απ' αυτήν θα προκύψει κάτι θετικό.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των Ηνωμένων Εθνών, στις 10 το πρωί της Τρίτης, ο Γενικός Γραμματέας θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στις 11 και 45, με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων.

Την επομένη το πρωί, είναι προγραμματισμένη η κοινή συνάντηση του Αντόνιο Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες, μετά το πέρας της οποίας, ο Γενικός Γραμματέας θα παραθέσει διάσκεψη Τύπου.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy

 

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Μια γεμάτη εβδομάδα για το Κυπριακό αρχίζει αύριο με την κάθοδο στην Κύπρο του ΓΓ των ΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, λίγους μήνες πριν την ολοκλήρωση της θητείας του και σε μια προσπάθεια να φύγει με παραδοτέα που θα αφορούν την επανάληψη των συνομιλιών μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά το 2017. 

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