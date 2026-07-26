Καλοκαίρι χωρίς ανάσα: Έρχεται νέο κύμα ζέστης - Στους 37°C αύριο, ανεβαίνει κι άλλο ο υδράργυρος

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.