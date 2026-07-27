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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Όχημα προσέκρουσε σε φωτεινούς σηματοδότες και ακινητοποιήθηκε στη νησίδα στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο από το σημείο

 27.07.2026 - 08:26
Όχημα προσέκρουσε σε φωτεινούς σηματοδότες και ακινητοποιήθηκε στη νησίδα στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο από το σημείο

Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής, 26 Ιουλίου 2026, γύρω στις 9:30 μ.μ., στη διασταύρωση με φωτεινή σηματοδότηση κοντά στο My Mall Limassol και το City of Dreams Mediterranean.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το RoadReportCY, όχημα κατέληξε ακινητοποιημένο πάνω στην κεντρική διαχωριστική νησίδα, αφού προηγουμένως φαίνεται να προσέκρουσε στον εξοπλισμό των φωτεινών σηματοδοτών.

Το οπτικό υλικό δείχνει το όχημα να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος, ενώ συντρίμμια είναι διασκορπισμένα στο οδόστρωμα. Παράλληλα, οι φωτεινοί σηματοδότες διακρίνονται κατεστραμμένοι, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πρόσκρουση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην εγκατάσταση.

Στο σημείο διακρίνονται επίσης άτομα λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση, ενώ οι διερχόμενοι οδηγοί κινούνται με μειωμένη ταχύτητα λόγω του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία για τις συνθήκες του ατυχήματος ή για το εάν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Δείτε βίντεο: 

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Όχημα προσέκρουσε σε φωτεινούς σηματοδότες και ακινητοποιήθηκε στη νησίδα στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο από το σημείο
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