Τζόκερ: Ένας τυχερός γέμισε τις τσέπες του - Πόσα κέρδισε – Ποιο το ποσό της επόμενης κλήρωσης

Πριν από την άφιξη του Αντόνιο Γκουτέρες: Η κρίσιμη ενημέρωση Ολγκίν στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και το νέο διπλωματικό τεστ για το Κυπριακό
Λίγες μόλις ώρες πριν από την άφιξη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο, η σημερινή συνάντηση της προσωπικής του απεσταλμένης, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αποκτά βαρύνουσα πολιτική και διπλωματική σημασία. Δεν πρόκειται για μια τυπική ενημέρωση μετά από έναν ακόμη κύκλο επαφών. Είναι η τελευταία ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, πριν ο επικεφαλής του ΟΗΕ αναλάβει προσωπικά την προσπάθεια να διαπιστώσει αν υπάρχουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις για να διατηρηθεί ζωντανή η προοπτική μιας νέας διαδικασίας στο Κυπριακό.