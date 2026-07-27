Τζόκερ: Ένας τυχερός γέμισε τις τσέπες του - Πόσα κέρδισε – Ποιο το ποσό της επόμενης κλήρωσης

Ένα(1) τυχερό δελτίο βρέθηκε στη 2η κατηγορία (5), το οποίο κερδίζει το ποσό των €100.000,00.

Οι κληρώσεις ΤΖΟΚΕΡ της Allwyn θυμίζουμε ότι πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.