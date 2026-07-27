«Έφυγε» από τη ζωή η Μαρία Βελετίνα: Πότε θα τελεστεί η κηδεία της - Η επιθυμία της οικογένειας

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη, 29 Ιουλίου 2026, στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Μάρκου – Αρχαγγέλου, στη Λευκωσία.

Η οικογένεια θα δέχεται τα συλλυπητήρια στον ιερό ναό από τις 16:00.

Παράκληση της οικογένειας όπως, αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές υπέρ του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ).