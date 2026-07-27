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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο εδώλιο για την απαγωγή δύο γυναικών με μαχαίρι – Αρνείται τις κατηγορίες ο 36χρονος

 27.07.2026 - 13:00
Στο εδώλιο για την απαγωγή δύο γυναικών με μαχαίρι – Αρνείται τις κατηγορίες ο 36χρονος

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας παρουσιάστηκε εκ νέου σήμερα ο 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την απαγωγή και την απειλή δύο γυναικών με μαχαίρι σε διαμέρισμα στη Λάρνακα τον Μάρτιο του 2026. Ο κατηγορούμενος απάντησε μη παραδοχή στις έντεκα κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση στις 12 Οκτωβρίου με τον κατηγορούμενο να παραμένει υπό κράτηση.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι αφρικανικής καταγωγής, αντιμετωπίζει έντεκα κατηγορίες που αφορούν αρπαγή/απαγωγή ατόμων με σκοπό τον περιορισμό τους, αρπαγή/απαγωγή με σκοπό την πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλή βιαιοπραγίας, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, άσκηση ψυχολογικής βίας, μαχαιροφορία και παράνομη είσοδο.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 15:30, την Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026 η Αστυνομία ανταποκρίθηκε σε περιστατικό σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, όπου άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι διαμερίσματος και φώναζε εκφράζοντας απειλές, ενώ είχε στην κατοχή του μαχαίρι».

Όπως διαπιστώθηκε «ο εν λόγω άνδρας ήταν στο διαμέρισμα μαζί με δύο γυναίκες, επίσης αφρικανικής καταγωγής, εναντίον των οποίων εξέφραζε απειλές».

Η σκηνή είχε αποκλειστεί από μέλη της Αστυνομίας και το περιστατικό έτυχε χειρισμού από διαπραγματευτές της Αστυνομίας, του κλιμακίου της ΜΜΑΔ. 

Ο άντρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λάρνακας, για περαιτέρω εξετάσεις ενώ οι δύο γυναίκες που βρίσκονταν μαζί του στο διαμέρισμα προληπτικά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. 

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